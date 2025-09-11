Barranquilla sería sede de la final de la Copa Sudamericana 2026: Habló voz autorizada

La Conmebol le retiró la sede de la final de la Copa Sudamericana 2025 a la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, en Bolivia. Lo anterior, debido a retraso en las obras en el estadio Ramón ‘Tahuichi’ Aguilera. Por esta razón, la ciudad de Asunción, capital de Paraguay, será la que albergue la definición de este campeonato el 22 de noviembre.

Sin embargo, la gran noticia para Colombia la entregó el presidente de la Federación Boliviana de Fútbol, Fernando Acosta, quien en declaraciones a la prensa refiriéndose a la pérdida de la sede para el presente año, adelantó que Barranquilla será la que albergue la final de la Sudamericana en 2026.

“Vamos a pelar para que tengamos la Sudamericana en 2027, puesto que para el año (2026) está aprobada la ciudad de Barranquilla”, dijo Acosta.

El presidente de la Federación Boliviana de fútbol Fernando Costa confirma que en el 2026 la final de la #CopaSudamericana a partido único será en Barranquilla en el estadio Metropilitano



Crédito: el Deber Sports👇 pic.twitter.com/sWwWwH53rL — Felipe Espinal (@espinalpipe) September 11, 2025

El Metropolitano entrará en obras para albergar la final de la Sudamericana

El alcalde de Barranquilla, Alex Char, en vísperas de lo que fue el último parido de la Selección Colombia ante Venezuela, en el Metropolitano, aseguró que los trabajos de remodelación iniciarán luego de que finalice la temporada. Es decir, las obras comenzarán a finales del 2025.

“Vamos a tener un estadio impresionante, este estadio tiene que ampliarse, yo sueño con tener una final de la Copa Libertadores aquí en Barranquilla, a eso le apuesta a Barranquilla”, expresó Char recientemente en diálogo con El Heraldo.

¿Qué cambios tendría el Metropolitano? Entre lo más destacado, se eliminará la pista atlética, ya que en Barranquilla hay escenarios especializados para ese deporte. Esto permitirá acercar la gradería hasta el borde de la cancha y rebajar el nivel del césped en 1,8 metros.

Con una inversión cercana a los 250.000 millones de pesos, se estima que la capacidad del nuevo estadio Metropolitano quede al borde de los 60.000 espectadores, lo que lo mantendría como el más grande del país.

No obstante, con la capacidad actual del Metropolitano, superior a los 45.000 espectadores, podría albergar la final de la Copa Sudamericana sin ningún problema. Para tener una idea, el designado para 2025 inicialmente, el Ramón ‘Tahuichi’ Aguilera de Santa Cruz de la Sierra, tiene capacidad para 38.500 espectadores.