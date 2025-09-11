Marcha solidaria en Lorica exige liberación de soldado secuestrado por disidencias de las Farc

Montería

Un grupo significativo de ciudadanos marcharon por las calles de Lorica este jueves 11 de septiembre para exigir la liberación inmediata del soldado Jeison Javier García Rodríguez, quien permanece en poder de las disidencias de las FARC, bajo el mando de alias ‘Iván Mordisco’, desde hace más de dos semanas en la zona rural de Nariño, en el sur del país.

La movilización, convocada por familiares, líderes comunales y organizaciones de defensa de derechos humanos, recorrió las principales vías del municipio con pancartas y consignas que clamaban por la libertad del uniformado, a quien describen como un héroe de la comunidad.

Entre los manifestantes se encontraban compañeros de colegio, amigos y vecinos del soldado, quienes corearon consignas de apoyo y llevaron banderas blancas como símbolo de paz.

La abuela del soldado, Esther del Carmen Hernández Martínez, quien se ha encargado de su crianza, hizo un emotivo llamado: “Le pido a ellos por favor que me liberen a mi hijo y a sus compañeros. Solamente no pido por él, pido por sus compañeros porque las madres de los compañeros están sufriendo, así como yo estoy sufriendo”.

Hernández Martínez expresó su frustración por la falta de información concreta sobre el estado de su nieto: “Que está en proceso, qué está en proceso, qué está en luz verde y no vimos nada. Yo lo que quiero es que nos manden algo donde prueben que nuestros hijos están bien”.

Previo a la marcha, la madre del soldado, Zuleima Rodríguez Hernández, elevó una súplica desesperada a los captores de su hijo.

No han recibo pruebas de vida

Por su parte, Manuel García, padre del soldado, reveló que no han recibido ninguna prueba de supervivencia que confirme el estado de su hijo.

“Simplemente hablo con la psicóloga y me dice que no me desespere, que estamos en proceso, que vamos a ver cómo hacemos, que ellos son los que tienen el mando, pero van 18 días y ya el sufrimiento es grande”.

García hizo un llamado directo a los captores: “que por favor se pongan la mano en el pecho, que ellos también son personas y saben lo que es el dolor de un padre en estas condiciones. Que por favor devuelvan a esos pobres muchachos que solamente son unos trabajadores como cualquier persona y que están luchando por el país”.

Como se recordará, entre los retenidos también se encuentra el soldado Brayan Estiven Ruiz Toro, reportado como desaparecidos tras un combate con ese grupo armado en la madrugada del 24 de agosto, en el corregimiento de Damasco, en Cumbitara (Nariño).

Incertidumbre en la familia

La ausencia de comunicados oficiales recientes por parte de las Fuerzas Militares sobre el avance de las operaciones de rescate ha incrementado la angustia de la familia, que exige pruebas de vida y gestiones más efectivas.

La comunidad de Lorica, mientras tanto, mantiene su vigilia y anuncia que continuará con movilizaciones pacíficas hasta lograr el regreso de García Rodríguez y sus compañeros cautivos.