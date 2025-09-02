Madre de soldado cordobés secuestrado en Nariño hace desesperado llamado al Presidente Petro

En un conmovedor y angustiado testimonio, Zuleima Rodríguez Hernández, madre del soldado profesional Yeison Javier García Rodríguez, hizo un llamado directo y desesperado al presidente Gustavo Petro para que intervenga y agilice todas las gestiones necesarias que conduzcan a la liberación de su hijo, quien se encuentra secuestrado por el grupo armado disidente de las FARC bajo el mando de alias ‘Iván Mordisco’.

Los hechos ocurrieron el 24 de agosto en el corregimiento de Damasco, municipio de Cumbitara, departamento de Nariño.

El soldado García Rodríguez, quien pertenece al Batallón de Despliegue Rápido número 5 (FUDRA) con sede en ese departamento, fue capturado por el grupo armado ilegal mientras cumplía con su servicio.

A través de un mensaje en video, la señora Rodríguez, con la voz quebrada por la emoción, apeló al Jefe de Estado, cuestionando la falta de respuestas concretas y suplicando por la vida de su hijo.

“Ya nuestras súplicas creo que han llegado hasta el cielo, y quiero que también llegue a usted”, expresó la madre, dirigiéndose al mandatario.

Doloroso testimonio

En su testimonio, destacó el profundo vacío que ha dejado la ausencia del soldado, especialmente para su hija de tan solo dos años, su padre y su abuela.

“Necesitamos a nuestros hijos, y en sus manos está la vida de todos ellos. Haga algo, está en sus manos”, imploró.

Zuleima Rodríguez mostró su frustración ante las respuestas que, según relata, ha recibido de las autoridades: “Siempre me dicen lo mismo: ‘estamos en proceso, estamos en proceso’. De ahí no me dicen nada concreto”.

Su súplica se tornó en una crítica directa al conflicto que mantiene a su hijo cautivo: “No abandone a sus soldados que andan peleando esta guerra de mierda y que no llega a ningún lado”.

La familia, sumida en la incertidumbre, clama por una acción inmediata del Gobierno Nacional para lograr el pronto y seguro regreso del soldado Yeison García, cuyo caso se suma a los múltiples desafíos de seguridad y paz que enfrenta la región del sur del país.

Hasta el momento, no se ha emitido un comunicado oficial por parte de la Presidencia de la República o el Ministerio de Defensa en respuesta a este específico llamado.