Disidencias confirman el secuestro de dos soldados desaparecidos en Cumbitara, Nariño

Los soldados profesionales desaparecieron tras enfrentamientos entre Ejército y la estructura Franco Benavides hace cinco días

Las disidencias de las FARC al mando de alias ‘Iván Mordisco’ confirmaron este jueves 28 de agosto el secuestro de cuatro militares, un policía y un menor de edad, entre los retenidos se encuentran los soldados profesionales nariñenses Brayan Estiven Ruiz Toro y Jeison García Rodríguez, quienes habían sido reportados como desaparecidos tras combates en el corregimiento de Damasco, municipio de Cumbitara, Nariño.

De acuerdo con el comunicado difundido por esa organización ilegal, los uniformados fueron declarados “prisioneros de guerra” y permanecen en su poder.

En el texto, advierten que debido a las operaciones militares en todo el país, la vida de los retenidos podría estar en riesgo y señalan que la responsabilidad recae en el Gobierno Nacional.

“Cuando existan condiciones para su liberación ésta se hará efectiva, mientras tanto permanecerán en nuestro poder, esperemos que el desenlace no sea catastrófico”, expresaron.

El Ejército Nacional había informado hace algunos días que activó protocolos de búsqueda con apoyo aéreo y terrestre para ubicar a los soldados Ruiz Toro y García Rodríguez, sin embargo aún no se han pronunciado tras este comunicado.

