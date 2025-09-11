Gobernador de Risaralda destaca labor de la Fuerza Pública por acciones contra el Clan del Golfo

Pereira

El gobernador de Risaralda, Juan Diego Patiño Ochoa, resaltó el trabajo articulado entre la Policía y el Ejército Nacional que ha permitido que el territorio no viva la compleja crisis de seguridad que afronta el resto del país, con asonadas, secuestros de militares y atentados terroristas.

El mandatario aseguró que la presencia activa de la Fuerza Pública ha sido decisiva para mantener la seguridad en muchos municipios del departamento. Destacó el aumento del pie de fuerza en la zona occidental y la lucha frontal que vienen teniendo las autoridades con miembros del Clan del Golfo que han intentado expandir sus acciones criminales a municipios como Mistrató, Belén de Umbría, Pueblo Rico, Guática y Quinchía.

“Dar las gracias infinitas por todo el trabajo y los temas que en seguridad nos están aportando. Reconozco en ustedes, en sus hombres y mujeres, un trabajo incansable e incesable, y gracias a ese trabajo estamos impidiendo que Risaralda esté mal en temas de seguridad. Hoy hemos dado resultados positivos muy importantes para la seguridad y la convivencia. Les doy las gracias públicamente”, agregó Patiño.

Por su parte el coronel Luis Alfonso Palomino, comandante del Batallón San Mateo, manifestó que en el último mes han logrado más de 12 capturas de integrantes del Clan del Golfo, incluidos cabecillas de sicarios que buscaban intimidar a la población civil.

El oficial informó que más de 450 hombres del Ejército se encuentran desplegados en Mistrató, especialmente en la zona limítrofe con Antioquia y Chocó, para frenar la expansión de los grupos criminales y enfrentar el aumento de homicidios en el municipio, que registra un incremento del 650 % en comparación con el año anterior.

“En el último mes se han realizado más de 12 capturas de miembros del Clan del Golfo, incluyendo jefes de sicarios. Se mantiene una ofensiva permanente en coordinación con la Policía Nacional. El Ejército continúa sus operaciones, especialmente en los límites entre Antioquia y Chocó. Los resultados han sido positivos para la convivencia, y se agradece públicamente este trabajo”, señaló Palomino.

Palomino recalcó que se han dispuesto todas las capacidades de inteligencia, investigación criminal y operaciones especiales para debilitar las estructuras ilegales y garantizar la seguridad de los risaraldenses.

Finalmente, el gobernador concluyó que la labor de la Policía y el Ejército ha sido fundamental para mantener a Risaralda como un territorio resiliente frente a la violencia que golpea a todo el territorio nacional.