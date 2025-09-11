El municipio turístico de Salento en Quindío será epicentro del festival de la trucha

Armenia

Desde mañana jueves 11 de septiembre y hasta el 21 se llevará a cabo el festival de la trucha con la participación de 35 restaurantes que ofertarán el producto más un acompañante por solo 28 mil pesos.

El presidente de la Cámara de Comercio de Armenia y del Quindío, Rodrigo Estrada reconoció la importancia de este tipo de eventos puesto que septiembre es temporada fría lo que permite fortalecer la dinámica económica del municipio.

“Objetivo en septiembre motivar el tema gastronómico, pero insisto, unos productos excelentes, van a poder apreciar en la página de la Cámara de Comercio, digamos los platos, los restaurantes que están ahí vinculados y los invitamos a Salento que hagan parte de esa actividad. El año pasado tuvimos únicamente 3 días, hoy tenemos 10 días, este año esperamos que se vendan la verdad por lo menos tres o cuatro veces más del año pasado", indicó.

Destacó que es una muy buena oportunidad de disfrutar de la gastronomía local a un precio que es bajo porque generalmente los precios son más de 35 mil pesos por eso la invitación a que la comunidad participe masivamente de este festival.

“28.000 mil pesos con acompañamiento y con productos innovadores, la verdad que es un buen precio. Tuvimos allá un chef que además les hizo innovación, cambiaron de productos y es una trucha, insisto, diferente en cada restaurante como tal. 35 restaurantes vinculados al proyecto", mencionó.

También dijo que desde la Cámara impulsan los festivales en varios municipios como el del Maíz en Barcelona generando identidad y visibilidad de los empresarios.

Mensualmente en Salento se comercializan 24 toneladas de trucha por eso la importancia del festival y quienes deseen conocer los restaurantes participantes pueden ingresar a www.festivaldelatrucha.com

La primera edición del festival, realizada en 2024, tuvo una duración de tres días donde se vendieron más de 1.500 platos, el 73,5 % de los restaurantes participantes reportó un aumento en sus ventas y el 86,7 %expresó satisfacción con la experiencia.