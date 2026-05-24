Un año de la tragedia que enlutó a 10 familias universitarias de Colombia en el Quindío

Armenia

Se cumple hoy un año de la tragedia donde murieron 10 estudiantes de una universidad en el accidente de tránsito en el puente helicoidal en el municipio de Calarcá, Quindío.

El 24 de mayo del 2025 quedará marcado para siempre en la historia trágica del departamento del Quindío, en esa tarde de sábado un grupo de estudiantes de la Corporación Universitaria Empresarial Alexander von Humboldt regresan de una salida académica a las obras del túnel de la línea y cuando el bus que los transportaba pasaba por el puente Helicoidal llegando a Calarcá perdió el control, chocó contra la baranda de forma violenta expulsado a varios de los estudiantes que cayeron al vacío y murieron debido al impacto.

Fueron horas y minutos llenos de angustia, desesperación, trauma, dolor, llanto, incertidumbre de quienes quedaron vivos, lesionados y que vieron como sus compañeros perdían la vida en este siniestro vial.

Un año después, en la sede la Corporación Universitaria Empresarial Alexander von Humboldt en Armenia se desarrolló una ceremonia privada para conmemorar el primer aniversario de la tragedia, acto en el cual participaron las familias, estudiantes y docentes de la facultad de Ingenierías y directivas de la institución.

En este sentido encuentro, las directivas de la Humboldt hicieron la develación de una placa que se instalará en la sede principal de la universidad en homenaje a las víctimas.

En el desarrollo del acto, Edna Junca, madre del estudiante Deiver Felipe Vargas Junca, pronunció un corto pero sentido discurso, en el que aseveró: “Quiero hacerles saber que ningún esfuerzo, sacrificio o meta propuesta que hicimos por amor a cada uno de nuestros seres queridos fue un error.

Y agregó “Ese encuentro pedagógico no fue una culpa, fue un acto de inmenso amor, donde le regalamos a nuestros seres amados alegrías, experiencias, emociones, ese último recuerdo que se llevaron grabados en sus corazones. Cada una de estas grandes personas partieron de este mundo terrenal sabiendo que eran profundamente amados, partieron después de haber reído, soñado y celebrado una experiencia importante en sus vidas. Por siempre y para siempre vivirán en nuestros corazones”.

También se dirigió a los asistentes Mariana Castellanos, prima del estudiante Andrés Felipe Villeros Castellanos, quien dijo: “Mi primo, sus compañeros y docentes, dejaron una huella muy grande en todos nosotros, y aunque el tiempo pase, jamás vamos a olvidarlos. Hoy no solo lo lloramos, también los honramos recordando la alegría, el amor y la amistad que dejaron en nuestras vidas. Gracias a la universidad por acompañarnos en este camino y mantener viva su memoria”.

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Proceso de investigación del accidente

Diego Fernando Jaramillo López, rector de la Humboldt, explicó que, aunque la responsabilidad directa del accidente corresponde a la empresa transportadora contratada para la salida académica, la universidad ha decidido priorizar el bienestar de las familias y avanzar en procesos conciliatorios e indemnizatorios.

Y agregó “La universidad tiene un alto sentido de responsabilidad. Estamos muy afectados por este suceso. Por eso hemos tomado la iniciativa para llegar a acuerdos con las familias, aun cuando la universidad no tenía el control del vehículo ni conducía el bus”.

Velaton en memoria de los estudiantes fallecidos en accidente hace un año en Quindío. Foto: Cortesía Von Humboltd Ampliar Velaton en memoria de los estudiantes fallecidos en accidente hace un año en Quindío. Foto: Cortesía Von Humboltd Cerrar

Según informó la institución, ya se han alcanzado conciliaciones con tres de las familias afectadas y continúan las conversaciones con las demás, buscando soluciones que permitan brindar apoyo oportuno y evitar procesos más prolongados y traumáticos.“

La universidad decidió darle prioridad a la atención de las familias de aquellas personas que sufrieron el accidente. Pudimos haber esperado el desarrollo de los procesos judiciales, pero preferimos avanzar desde ahora en acuerdos y conciliaciones”, agregó Jaramillo López.