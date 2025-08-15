El Quindío vive el Festival Internacional de Teatro Calle Arriba Calle Abajo

Armenia

El Quindío es epicentro del 13º Festival Internacional de Teatro Calle Arriba y Calle Abajo que organiza Versión Libre Teatro y que va hasta el próximo 18 de agosto

Mara Trujillo, directora de Versión Libre Teatro y coordinadora del festival en diálogo con Caracol Radio explicó “invitamos 12 agrupaciones, hay ocho nacionales, dos locales y dos internacionales, vamos a estar en ocho municipios y en el corregimiento de Barcelona el fin de semana. Vamos a estar en Buenavista, Calarcá, Armenia, Montenegro, Circasia, Quimbaya, Génova y La Tebaida.

Talleres de formación al público

Claro que sí, ya casi terminamos el taller de comparsas para jóvenes y está todavía abierto para todos los interesados en el mapping para el teatro. Es completamente gratis, solo deben eh poner un mensaje, estoy interesado en tomar el taller de mapping para el teatro eh al WhatsApp 317 699 7153 o al 314 702 1984.

Porque pues primero hay una hay una sesión virtual y es el fin de semana, el sábado y el domingo que realizaremos este taller completamente gratis como todas las presentaciones que se ofrecen en el festival.

Funciones con ingreso gratuito

Mara Trujillo, la directora de Versión Libre de Teatro y la directora de este festival internacional de Calle Arriba a Calle Abajo, es que estas funciones en los municipios y en Armenia son con entrada gratuita, Sí, señor, ese es el sentido y la orientación de este festival, hacer una formación de público, llegar al público donde estén. En lo posible hemos llegado a través de muchos lugares. En algunos municipios estamos en teatros municipales que también nos han apoyado estas alcaldías y e igualmente si ese es paso cerrado, la entrada es libre.

Igualmente, el jueves, el viernes y el sábado y el domingo, por supuesto vamos a estar en las fiestas del maíz a las 4 de la tarde con una agrupación maravillosa que es Chiminigagua que vienen además de una de una gira por Europa eh representando nuestro país y que vienen pues con toda y con el semillero porque ellos son como una gran entidad que sirve también de escuela de formación.

Entonces, incluso el domingo en la sala Carteros de la noche, a las 7 de la noche en Quimbaya tendremos la última presentación.

El teatro sigue vivo en el departamento del Quindío.

Sí, es increíble, podemos ver que a través del Festival Calle Arriba Calle Abajo se han incrementado el número de personas interesadas en estudiar teatro desde la más tierna infancia porque sabes muy bien Adrián, que eso es una alternativa muy importante, no solamente para el desarrollo de nuestra identidad a través de este maravilloso arte, sino que es una estrategia de buena utilización del tiempo libre que puede ayudar a la formación integral de nuestros niños y jóvenes y alejarlos de flagelos sociales que no da el caso mencionar y que todos conocemos y que va Valdría muchísimo la pena que los nuestros niños, niñas y jóvenes optaran por el teatro y por alguna de las artes como una forma de ver la vida.

Invitación

Mara Trujillo, directora de Versión Libre Teatro y del Festival Internacional de Teatro Calle Arriba y Calle Abajo “los esperamos en el 13º Festival Internacional de Teatro Calle Arriba, Calle Abajo. Están las puertas abiertas, pueden ver la programación en el Facebook y en el Instagram versión libre teatro.



