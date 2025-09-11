El gobernador del Quindío llamó a la movilización ante la crisis de la salud

Armenia

Frente a la compleja situación que vive el departamento por la falta de pago de las deudas de EPS a las instituciones prestadoras de salud, el gobernador del departamento Juan Miguel Galvis instó a la comunidad a salir a las calles y reclamar los derechos para acceder sin barreras a la salud.

Advirtió que la Nueva EPS no quiere pagarle a los hospitales y clínicas lo que adeuda lo que incrementa la preocupación por el complejo panorama.

“Estamos haciendo unas mesas de trabajo, el viernes tenemos otra, pero yo creo que aquí tenemos es que llamar a la ciudadanía a que salgamos a la calle, a que nos volquemos porque no podemos dejar que se nos sigan muriendo los pacientes en los corredores de los hospitales, ya una persona pide una agenda y la nueva EPS no atiende, no hacen absolutamente nada y yo creo que aquí nos toca ya es que salir a la calle a movilizarnos“, advirtió.

Enfatizó en que vienen realizando unas mesas de trabajo con el fin de encontrar soluciones y envío un llamado a la ciudadanía a salir a las calles para exigir las garantías en el servicio.

Informó que el día viernes 12 de septiembre se espera la visita de la agente interventora de la Nueva EPS para establecer una mesa de inspección y flujo de recursos por eso son altas las expectativas ante la apremiante situación en el departamento.

“Tenemos esa visita el viernes, allí voy a estar defendiendo a nuestros quindianos. Hoy soy un convencido que aquí no podemos nosotros dejar que se nos mueran las personas en los hospitales que no los atiendan y bueno, aquí vamos a hacer y vamos a seguir presionando para que le paguen a nuestros hospitales y a las IPS", mencionó.

Personería de Armenia y los casos de vulneración al derecho a la salud

En ese mismo sentido el abogado Juan David Rivera que es el personero delegado para los derechos humanos de la personería de Armenia dio a conocer que en lo corrido del año ya son más de 700 casos por vulneración al derecho a la salud que han atendido en la entidad.

“De acuerdo a lo evidenciado por esta personería municipal se logra determinar que insistentemente el derecho fundamental que más se vulneran en el municipio es el derecho fundamental a la salud con relación a las diferentes deficiencias que se presentan con las empresas promotoras de salud y las diferentes instituciones prestadoras de servicios en salud acá en el municipio", indicó.

Dijo que han identificado que la principal atención o requerimiento de los ciudadanos es la entrega de medicamentos lo que ha originado una situación compleja en cuanto al cierre de prestación de servicios a los usuarios de la Nueva EPS.

Reconoció que esta EPS es la que mayor incidencia tiene en la ciudad y con la mayor parte de usuarios por eso considera que desde la Personería que el derecho que más se vulnera es el derecho fundamental a la salud.

“Actualmente la personería municipal ha atendido más de 700 casos en lo corrido de este año, encontrando que la principal atención o el requerimiento por parte de los usuarios es la entrega de los medicamentos, las diferentes situaciones y problemáticas que se perciben por parte de los dispensarios en salud y asimismo se encuentra por parte de la personería que lo que ha conllevado a una situación compleja es el cierre de prestación de servicios a usuarios de la nueva EPS", alertó.

Además, destacó que es alto el incremento en la interposición de las acciones de tutela lo que genera el actuar del aparato judicial.

Invitó a los ciudadanos a acercarse a la entidad para recibir acompañamiento en los procesos de reclamación sobre este tema.