Cundinamarca anuncia carrera ciclística para apoyar a niños con enfermedades terminales

Colombia

La Gobernación de Cundinamarca confirmó la realización de la carrera ciclística “Pedaleando por un sueño”, programada para el 23 de noviembre. El evento busca reunir a más de 5.000 participantes y destinar los recursos a programas de apoyo para niños con enfermedades terminales en el departamento.

Dos modalidades de recorrido

De acuerdo con la gestora social de Cundinamarca, Alexandra Pulido, la competencia contará con dos trayectos:

45 kilómetros en montaña

90 kilómetros en ruta

El recorrido cubrirá municipios como Funza, Mosquera, Madrid, Facatativá, El Rosal, Tenjo y Subachoque, con punto de salida y llegada en Funza.

Inscripciones y kit para participantes

“El valor de la inscripción está alrededor de los 140 mil pesos e incluye la camiseta deportiva, la tula, un pin conmemorativo y el chip de competencia”, explicó Pulido.

Un aspecto adicional es que las camisetas y tulas serán confeccionadas por mujeres que hacen parte de las casas sociales de la mujer, en un proyecto liderado por la Gobernación y Aso Damas de Colombia.

Carrera con carácter familiar

Aunque se trata de una carrera abierta al público, la gestora social indicó que los recorridos están pensados principalmente para mayores de edad debido a la distancia:

“Es una carrera familiar, pero por la exigencia de los trayectos, de 45 y 90 kilómetros, se recomienda la participación de personas mayores de 18 años”.

Cómo inscribirse

Las inscripciones se pueden realizar a través de la página web de la Gobernación de Cundinamarca y en las redes sociales de Alexandra Pulido.