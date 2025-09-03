Comenzó a funcionar la primera Subestación eléctrica para el Regiotram de Occidente

Entró en operación la subestación eléctrica Tren de Occidente que es la primera de dos subestaciones eléctricas que va a tener el sistema Regiotram de Occidente.

Cundinamarca

En el municipio de Facatativá fue puesta en funcionamiento la primera de dos subestaciones eléctricas que va a tener el sistema Regiotram de Occidente. Esta subestación opera con sistemas digitales y de control remoto desde Bogotá, lo que asegura confiabilidad y respuesta ante contingencias. Cuenta con dos transformadores de 40 MVA para una capacidad total de 80 MVA, con doble circuito de transmisión y cuatro puntos de suministro que aseguran continuidad del servicio.

En su fase inicial, tres circuitos ya están en funcionamiento y otros tres entrarán en operación durante 2025, con una proyección total de 20.

“Con esta puesta en marcha logramos uno de los pilares fundamentales del Regiotram: la alimentación eléctrica. Podemos decirle hoy a Colombia que vamos por buen camino”, afirmó el gobernador Jorge Emilio Rey durante la entrada en operación de la subestación eléctrica Tren de Occidente.

además de ser el primer punto de conexión del Regiotram al Sistema Interconectado Nacional, permitirá atender la creciente demanda de energía en los municipios de Madrid, Mosquera, Funza y Facatativá, beneficiando a más de 226.000 habitantes entre usuarios residenciales, comerciales e industriales.

Información sobre el Regiotram de Occidente

El Regiotram de Occidente, que movilizará más de 43 millones de pasajeros al año, es el primer sistema férreo regional 100 % eléctrico del país. La puesta en marcha de la subestación constituye un paso esencial para su futura operación y para la transformación de la movilidad en la Sabana y en Bogotá.