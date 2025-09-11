Con un robusto operativo de la Policía Metropolitana, rescataron a un secuestrado en Medellín

Las autoridades lograron la libertad de un hombre que había sido secuestrado el pasado 2 de septiembre, por un grupo de cuatro hombres que mantenían a la víctima en una vivienda del barrio Cristo Rey, en el suroccidente de Medellín.

El operativo que se adelantó por parte del Gaula de la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá, ubicó la vivienda y rescató a la víctima.

El hombre rescatado, de 39 años de edad, había sido citado el pasado 2 de septiembre en una residencia ubicada en Cristo Rey, barrio ubicado al suroccidente de Medellín, por una supuesta deuda relacionada con la venta de una camioneta.

Cuando la víctima llegó al lugar, fue retenido en contra de su voluntad, allí lo despojaron de la totalidad de sus pertinencias y lo obligaron a pagar la suma de 60 millones de pesos.

¿Por qué lo habrían secuestrado?

Según indicaron las autoridades, ese dinero estaría pendiente de pago en una deuda que se tenía en un negocio de un automotor.

¿Quiénes son los capturados?

En este operativo se logró la captura en flagrancia de cuatro presuntos integrantes del Grupo de Delincuencia Común Organizado “La Raya”.

Según indicó la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá, el operativo se logró gracias a la denuncia oportuna de uno de los familiares de la víctima, rápidamente se inició con la recolección de los elementos materiales probatorios y se ubicó la vivienda donde tenían a la víctima del secuestro.

Los capturados, que quedaron a disposición de las autoridades competentes, tienen edades entre los 22 y 49 años de edad, quienes tenían en su poder armamento, municiones, equipos de comunicación y sustancias estupefacientes.

¿Qué hallaron en el lugar las autoridades?

En este operativo incautaron 2 armas de fuego, 3 proveedores, 44 cartuchos de diferentes calibres, más de 600 gramos de estupefacientes, 3 teléfonos celulares y 1 radio de comunicaciones.

Los cuatro capturados deberán responder por los delitos de secuestro simple, porte ilegal de armas de fuego y tráfico de estupefacientes.

¿Qué pena podrían enfrentar los secuestradores?

Según explicaron las autoridades, por el delito de secuestro simple podrían enfrentar una pena de hasta 20 años de prisión, cada uno de los capturados.

Además de esa pena, se incrementan las sanciones por las demás conductas punibles.

Los detenidos deben enfrentar en las próximas horas las audiencias preliminares, para definir medidas de aseguramiento.

Las autoridades indicaron que este operativo y la libertad del secuestrado son el resultado de las acciones contra estructuras criminales que afectan la seguridad ciudadana en Medellín.

Según indicó la secretaría de Seguridad y Convivencia de Medellín, de esta manera “se reafirma el compromiso institucional de perseguir y judicializar a los responsables de delitos como el secuestro y el tráfico de estupefacientes”.