Universidad Nacional en Medellín, realizará una velatón por estudiante de ingeniería secuestrada

Medellín

La Universidad Nacional de Colombia, sede Medellín, convocó a la comunidad universitaria a una velatón este viernes 5 de septiembre en apoyo a Angie Pahola Tobar Calpa, estudiante de Ingeniería Administrativa de 26 años, quien estaría secuestrada por grupos armados desde el 27 de agosto.

El acto simbólico se llevará a cabo a las 5:00 p.m. en la Plazoleta de la Luz, en el campus El Volador, donde estudiantes, docentes y directivos encenderán velas para expresar solidaridad y esperanza frente a la desaparición de la joven, por quien piden esclarecimiento y su pronto regreso.

🕯️ Nos unimos en vigilia por el pronto regreso con vida y en buena salud de nuestra estudiante Angie Paola Tobar. Encendamos juntos una luz que simbolice unión, solidaridad y compromiso con la vida.



Viernes 5 de septiembre | 🕘 5:00 p. m. | plazoleta de la Luz, Campus El Volador pic.twitter.com/uXhvizfD4k — Sede Medellín UNAL (@MedellinUNAL) September 4, 2025

¿Qué se sabe sobre Angie?

De acuerdo con la información entregada por su hermano, Richard Tobar, Angie había salido desde Guachal, Nariño, donde compartió vacaciones con su familia, hacia Medellín, con el propósito de iniciar su último semestre y las prácticas académicas. Viajaba en un vehículo de carga junto a un amigo de la familia y el ayudante del conductor, pero en la vereda El Túnel, entre Popayán y Piendamó (Cauca), fueron interceptados por un retén ilegal.

Según el testimonio del único sobreviviente, hombres armados que se identificaron como integrantes de las disidencias de las Farc, Bloque Dagoberto Ramos, obligaron a Angie y a uno de sus acompañantes a descender del vehículo, desviando luego la ruta. Desde entonces no se tiene información sobre la estudiante.

La Universidad Nacional informó, a través de una circular oficial, que ha activado los mecanismos de acompañamiento integral mediante Bienestar Universitario, tanto a nivel nacional como local, para brindar respaldo a la familia de Angie y colaborar con las autoridades competentes en el esclarecimiento de los hechos.

“Nos unimos en vigilia por el pronto regreso con vida y en buena salud de nuestra estudiante Angie Paola Tobar. Encendamos juntos una luz que simbolice unión, solidaridad y compromiso con la vida”, indica la Universidad Nacional en la invitación.