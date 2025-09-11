Policía mantiene operativos en Campamento, Antioquia, donde fue abatido alias ‘Guillermino’

Los hombres abatidos en el reciente operativo contra el frente 36 de las disidencias de las Farc en el municipio de Campamento, Antioquia, tenían un extenso prontuario criminal que refleja la violencia ejercida durante años en el nordeste del departamento. Se trata de Iván Darío Pérez, alias ‘Román’ y Jorge Iván Salazar Ospina, alias ‘Guillermino’.

El director de la Policía Nacional, general Carlos Fernando Triana, detalló que alias ‘Román’ acumulaba 14 años de trayectoria delictiva. Fue integrante de las antiguas FARC-EP y firmante del proceso de paz, pero abandonó la reincorporación en el ETCR de Anorí para volver a las armas.

Desde Campamento y Yarumal comandaba una comisión armada que se enfrentaba al Clan del Golfo por el control del territorio, generando desplazamientos masivos y confinamientos de la población civil. Tenía vigente una orden de captura por homicidio agravado, concierto para delinquir y porte de armas de uso privativo de las Fuerzas Militares.

“Estas acciones ofensivas en contra del grupo criminal se mantendrán en la zona de manera articulada con el apoyo de las fuerzas militares”, detalló el general Triana.

Alias ‘Guillermino’

Alias ‘Guillermino’, en tanto, ingresó a la estructura en 2018 y en siete años logró consolidarse como cabecilla y explosivista en San Andrés de Cuerquia y Toledo. En su contra figuraban seis procesos judiciales, entre ellos por terrorismo, porte de armas de uso privativo de las Fuerzas Armadas y homicidio. Además, fue capturado en 2018 en Anorí por explotación ilícita de yacimientos mineros.

De acuerdo con los expedientes judiciales, ambos estaban vinculados al atentado ocurrido en Amalfi, en el que murieron 13 uniformados de la Policía Nacional y fue destruido un helicóptero institucional.

Las interceptaciones telefónicas y el análisis de pruebas revelaron, además, que la estructura bajo su mando había recibido capacitación en el manejo de drones con capacidad de carga de hasta 16 kilos, usados para acciones terroristas y actividades de narcotráfico y minería ilegal en el Nordeste y Bajo Cauca antioqueño.