Cae red delincuencial de extorsionistas que operaba en el centro de Medellín

Medellín, Antioquia

La Fiscalía General de la Nación anunció la judicialización de 21 presuntos integrantes del grupo delincuencial ‘La Veracruz’, señalado de cobrar extorsiones a comerciantes, trabajadoras sexuales, integrantes de la población LGTBIQ+, vendedores informales, transportadores y dueños de hoteles en la Comuna 10 de Medellín.

Un juez penal de control de garantías impuso medida de aseguramiento en centro carcelario a 18 hombres y 3 mujeres, entre ellos el supuesto cabecilla de la red y seis de sus principales articuladores. Ninguno de los procesados aceptó los cargos.

De acuerdo con la investigación, los miembros de ‘La Veracruz’ habrían exigido semanalmente cuotas entre 10.000 y 100.000 pesos a sus víctimas para permitirles ejercer sus actividades económicas en sectores como La Veracruz, Plaza Botero, Parque Berrío, Prado y San Benito. Además, estarían implicados en la venta de estupefacientes al menudeo.

El presunto líder, Fred Alexander Molina Álvarez, habría sido el encargado de seleccionar a las víctimas y coordinar la comercialización de drogas ilícitas. Junto a él fueron procesados seis coordinadores de zona identificados con los alias Barbado, Mono o Tatuado, Monito, Ossa, Ramiro y Zarco.

Según los elementos probatorios, las víctimas eran objeto de amenazas, agresiones físicas y hurtos para forzarlas a pagar las extorsiones.

En uno de los casos documentados, un comerciante del sector San Benito entregó cerca de 25 millones de pesos y, pese a ello, fue nuevamente intimidado en mayo de este año, cuando 14 hombres ingresaron a su local para exigirle más dinero y bienes bajo amenazas de muerte.

Los procesados enfrentan cargos por concierto para delinquir, extorsión consumada y en grado de tentativa, así como hurto calificado, todas conductas agravadas.