Autoridades refuerzan ofensiva en Risaralda: más de 2 toneladas de droga incautadas este año

Pereira

Caracol Radio tuvo acceso al informe de la autoridades donde se revelan las cifras de sustancias incautadas en lo corrido del año en vías de Risaralda, hasta el momento se ha logrado el decomiso de una tonelada de clorhidrato de cocaína que iba camuflada en un vehículo cisterna, 431 kilos de marihuana en diferentes operativos, 4186 unidades de drogas sintéticas y 118 mil mililitros de Ketamina, sustancia utilizada para la producción del tucibí.

Según los reportes oficiales, gran parte de estos cargamentos fueron hallados en vías de Pereira y su área metropolitana y provendrían del sur del país. Las investigaciones apuntan a que muchos de los cargamentos estarían vinculados a las disidencias de las Farc bajo el mando de alias “Iván Mordisco”.

Eisenhower Zapata, miembro de la Mesa de Víctimas en Risaralda y defensor de Derechos Humanos, advirtió que la región podría convertirse no solo en un punto de tránsito obligado, sino también en un lugar de almacenamiento de estupefacientes.

“Lo que estamos viendo hoy en el panorama internacional es cómo la droga procedente del Cauca, Valle, Nariño y Chocó pasa por Risaralda en su camino hacia la costa, buscando puertos para embarcarla hacia Europa o África por el Caribe y el Atlántico, o hacia México para entrar a Estados Unidos. El tema de Iván Mordisco es la expansión de su negocio de drogas, sin importar por dónde pase ni a quién tenga que sobornar.

Ya se evidencia el tránsito de esas drogas del sur, pertenecientes a las disidencias de las FARC o al Estado Mayor Central. Lo que preocupa es que Risaralda se convierta en zona de bodegaje o almacenamiento, trasladando ese conflicto al departamento" agregó Zapata.

De acuerdo con las investigaciones, gran parte de los cargamentos incautados tendrían como destino final Antioquia, el centro del país y la Costa Caribe, consolidando a Risaralda como un paso estratégico en las rutas del narcotráfico hacia diferentes regiones de Colombia.

