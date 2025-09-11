¡Agéndese! Estos son los cierres viales en Bucaramanga por la feria del 11 al 15 de septiembre

Bucaramanga

Desde anoche la Dirección de Tránsito de Bucaramanga inició los cierres viales cerca a la Plaza Cívica Luis Carlos Galán Sarmiento los cuales irán hasta la madrugada de este lunes 15 de septiembre por los eventos que se están realizando en el marco de la Feria Bonita de Colombia.

Además, habrá restricciones desde mañana en la noche en la carrera 27, por el Desfile de los Picos de Oro este sábado y la exhibición de autos clásicos y antiguos este domingo.

También en el perímetro del Estadio Américo Montanini por el concierto de Silvestre Dangond que se realizará este 12 de septiembre.

Cierres viales específicos y vías alternas

Primer cierre:

En la calle 36 entre carreras 9 y 14, en inmediaciones de la Plaza Cívica Luis Carlos Galán.

Estarán habilitadas como vías alternas la carrera 9 en ambos sentidos, las carreras 13 y 14, las calles 34,37, 45 y la Av. Quebrada Seca en sus dos sentidos de circulación.

Segundo cierre:

La carrera 27 entre la Puerta del Sol y la calle 20. Las opciones de movilidad que da la dirección son las carreras 9, 33, 19,21,22, 24, 35 y 36; la calle 17, la Av Quebrada Seca y la calle 67, Puente Conucos.

Tercer cierre:

En el Estadio Américo Montanini el sábado los cierres se ejecutarán en la calle 14 entre carreras 29 y 32B; la carrera 30 entre calles 10 y 14, también en la Av. Eduardo Santos con carrrea 28.

Como opciones de circulación se encuentran las calles 17, 18, las carrera 28 y la carrera 27 entre la glorietra Caballo de Bolivar y la calle 20.

Recomendaciones para conductores:

Según Jhair Manrique, director de Tránsito de Bucaramanga durante este fin de semana para disminuir el caos vehicular sugiere no usar carro particular y recomienda tomar transporte público. Ya que, habrá escasez de parqueaderos y accesos a vías principales.

También señala que estarán llevando a cabo operativos verificando que conductores no conduzcan en estado de embriaguez durante la feria.

“Es por proteger su vida, no es por molestar, no es por ser cansones, pero sí por hacer una movilidad segura en todo nuestro territorio. Entonces, simplemente acaten nuestras recomendaciones y se ahorran esos gastos innecesarios en comparendos patios y grúas", puntualizó Manrique.