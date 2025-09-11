HOY hay cortes de agua en Bucaramanga y Floridablanca: Barrios afectados y horarios
Por mantenimiento preventivo de algunos tanques no habrá servicio de agua en algunos sectores del área metropolitana de Bucaramanga. Aquí les contamos en cuáles barrios.
Jairo Jaimes, gerente de operaciones AMB
00:51
Bucaramanga
El Acueducto Metropolitano de Bucaramanga, informó que, debido al mantenimiento preventivo del Tanque de Distribución del Distrito Regadero y el Tanque de Almacenamiento Caracolí, se suspenderá el servicio de agua potable en más de 15 barrios del área metropolitana.
El Acueducto indicó que el corte del servicio de agua, en parte del sector de la zona Norte de Bucaramanga, el día jueves 11 de septiembre de 2025, será desde las 8:00 am hasta las 2:00 pm.
Sectores afectados Bucaramanga:
Distrito Regadero: San Cristóbal, La Juventud, Regadero Norte, Esperanza I y II, Lizcano I y II, José María Córdoba, Los Ángeles, Villa Helena I y II, 13 de Junio, Villa Rosa, Paisajes del Norte, Villa María I y III, Olas Altas y Pilas públicas del sector.
La medida cobijará a cerca de 4.800 suscriptores.
Por su parte, el corte del servicio de agua en el sector de Caracolí del municipio de Floridablanca, será desde la 1:00 pm hasta la 06:00 pm.
Sectores afectados Floridablanca:
Distrito Caracolí: Barrio Caracolí, Conjunto Residencial Cipreses y Pilas públicas aledañas.
La medida cobijará a cerca de 745 suscriptores.
Desde el Acueducto Metropolitano de Bucaramanga recomiendan hacer uso racional del agua y estar preparados para la medida. Aunque advierten que las viviendas con sistemas de bombeo mantendrían el suministro.