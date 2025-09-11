HOY hay cortes de agua en Bucaramanga y Floridablanca: Barrios afectados y horarios

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Bucaramanga

El Acueducto Metropolitano de Bucaramanga, informó que, debido al mantenimiento preventivo del Tanque de Distribución del Distrito Regadero y el Tanque de Almacenamiento Caracolí, se suspenderá el servicio de agua potable en más de 15 barrios del área metropolitana.

El Acueducto indicó que el corte del servicio de agua, en parte del sector de la zona Norte de Bucaramanga, el día jueves 11 de septiembre de 2025, será desde las 8:00 am hasta las 2:00 pm.

Sectores afectados Bucaramanga:

Distrito Regadero: San Cristóbal, La Juventud, Regadero Norte, Esperanza I y II, Lizcano I y II, José María Córdoba, Los Ángeles, Villa Helena I y II, 13 de Junio, Villa Rosa, Paisajes del Norte, Villa María I y III, Olas Altas y Pilas públicas del sector.

La medida cobijará a cerca de 4.800 suscriptores.

🚧#DeServicio Por mantenimiento preventivo en el Tanque de Distribución del Distrito Regadero, se suspenderá el suministro de agua potable en parte del sector de la zona Norte de Bucaramanga.



🗓️jueves 11 / 09 / 2025

🕗de 8 a.m. a 2 p.m. 🗓️



👉 https://t.co/Z9V4fT9kLu pic.twitter.com/cyiZTO257k — Acueducto Metropolitano de Bucaramanga (@acueductobga) September 9, 2025

Por su parte, el corte del servicio de agua en el sector de Caracolí del municipio de Floridablanca, será desde la 1:00 pm hasta la 06:00 pm.

Sectores afectados Floridablanca:

Distrito Caracolí: Barrio Caracolí, Conjunto Residencial Cipreses y Pilas públicas aledañas.

La medida cobijará a cerca de 745 suscriptores.

Desde el Acueducto Metropolitano de Bucaramanga recomiendan hacer uso racional del agua y estar preparados para la medida. Aunque advierten que las viviendas con sistemas de bombeo mantendrían el suministro.