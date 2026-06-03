Policía frustró robo por más de $2.500 millones cometido en un falso retén en vías del Tolima

Tolima

En las últimas horas, en vías del Tolima se perpetró un multimillonario y cinematográfico robo. Sin embargo, la rápida reacción de la Policía Nacional permitió recuperar, en el barrio Quintas del Divino Niño de Flandes, la mercancía que había sido robada en un falso retén en la antigua vía Ibagué–Cajamarca.

Durante el operativo, las autoridades lograron recuperar 680 cajas de cartón que contenían 3.400 tablets, mercancía avaluada en más de 2.500 millones de pesos, la cual habría sido hurtada horas antes en la vía Coello–Boquerón, jurisdicción de Ibagué.

De acuerdo con la información suministrada por el conductor afectado, el hurto se habría cometido mediante la modalidad de falso retén, donde delincuentes interceptaron el vehículo de carga y un automóvil que servía como escolta, despojando a sus ocupantes de los automotores y de la mercancía.

“Las investigaciones permitieron establecer que la carga recuperada estaba siendo movilizada en un camión diferente al inicialmente hurtado, luego de que presuntamente fuera transbordada con el fin de evadir los controles y el accionar de las autoridades”, reveló el coronel John Vargas, comandante de la Policía en el Tolima.

Asimismo, durante el procedimiento en Flandes fueron capturados en flagrancia dos hombres de 38 y 33 años, provenientes de Bogotá. Además, fue incautado un vehículo tipo automóvil conducido por uno de los capturados, el cual al parecer cumplía funciones de escolta para el camión que transportaba la mercancía robada.

En total fueron incautados un camión, un automóvil y dos teléfonos celulares que serían fundamentales para el proceso judicial e investigativo.

“Horas después, gracias a la rápida reacción policial y al trabajo articulado de las diferentes especialidades, fueron recuperados en zona rural de Ibagué el camión inicialmente hurtado y el vehículo que servía como escolta, los cuales posteriormente fueron devueltos a sus legítimos propietarios”, acotó el oficial.

Los capturados, junto con la mercancía recuperada, los vehículos incautados y demás elementos materiales probatorios, quedaron a disposición de la Fiscalía Local N.° 01 de Girardot (Cundinamarca) por los delitos de receptación y falsedad personal, ya que uno de los detenidos presuntamente se identificó inicialmente con documentación perteneciente a otra persona.

Luego de las respectivas audiencias virtuales, un juez de la República les impuso medida de aseguramiento en centro penitenciario y carcelario.

“Según información obtenida mediante labores de inteligencia, la mercancía recuperada habría salido del puerto de Buenaventura con destino final a la ciudad de Bogotá, donde sería entregada a un reconocido almacén de cadena”, detalló Vargas.

Uno de los capturados registra un amplio prontuario criminal, con 17 anotaciones judiciales por diferentes delitos.