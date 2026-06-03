Ministerio de Vivienda desmiente “trabas para asfixiar el Plan Departamental de Agua” del Tolima

Tolima

La viceministra de Agua y Saneamiento Básico, Ruth Quevedo Fique, y el gerente de la Empresa Departamental de Acueducto, Alcantarillado y Aseo del Tolima (EDAT), Rodrigo Herrera, protagonizaron un rifirrafe por las demoras para aprobar el Plan Departamental de Aguas de 2026.

Según indicó el gerente, desde el pasado 4 de diciembre de 2025 fueron viabilizados más de $30.000 millones, provenientes de recursos del departamento y de 12 municipios vinculados al PDA. Estas inversiones permanecen estancadas a la espera de ser estudiadas y aprobadas por el Ministerio de Vivienda, a través de un comité directivo.

“El Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio nos está asfixiando con la lentitud en los procesos. No pone recursos, pero sí pone trabas que impiden que los proyectos avancen y que los recursos lleguen a las comunidades”, aseveró Herrera, al señalar que esta situación estaría frenando proyectos de optimización de acueductos, mejoramiento de redes de alcantarillado y la adquisición de equipos para la gestión de residuos sólidos en los municipios.

Por su parte, la viceministra de Vivienda le salió al paso a las acusaciones del gerente y aseguró que las demoras se deben a serias deficiencias detectadas en los proyectos y documentos presentados por la EDAT.

“Considerando las graves deficiencias que ha venido presentando la gestión del Plan Departamental de Aguas, que en el año 2024 apenas ejecutó el 30 % de lo que planificó y en 2025 apenas la mitad de los recursos que programó, hemos tenido que hacer una observación especial en este caso”, justificó la alta funcionaria.

De acuerdo con la viceministra, en la radicación presentada para la aprobación del Plan Departamental de Aguas se detectaron falencias como la entrega de información incompleta y sin soportes, una planeación que no coincide con la información reportada y, sobre todo, una proyección de $30.000 millones que, en realidad, debería ser de $80.000 millones.

“Sí hemos sido más rigurosos con esta revisión porque queremos garantizar que el agua y el saneamiento básico les lleguen a los tolimenses. Y esta rigurosidad no es solo con el Tolima, sino con todos los departamentos”, enfatizó.

Pronunciamiento desde la Asamblea del Tolima

Finalmente, el diputado Juan Guillermo Beltrán desmintió a su vez a la viceministra. Aseguró que sí ha habido demoras por parte del Ministerio para permitir el desarrollo de los proyectos en el Tolima.

“Dice usted que el plan de inversión social es de $80.000 millones, pero el Tolima está pidiendo aprobar los primeros $32.000 millones, los cuales llevan cinco meses en el Ministerio, donde ustedes no ponen un solo peso para nueve municipios”, aseveró Beltrán.

Se espera que en este mes de junio por fin se apruebe el polémico Plan Departamental de Aguas de 2026 para el Tolima.