En el Teatro Jorge Eliecer Gaitán se realizó el lanzamiento del Festival Folclórico Colombiano

Ibagué

En Bogotá se realizó el lanzamiento de la versión 52 del Festival Folclórico Colombiano, en el evento que se realizó en el Teatro Jorge Eliecer Gaitán se reunieron cientos de invitados especiales, gestores culturales, medios de comunicación y amantes del folclor.

El Tolima se tomó la emblemática carrera Séptima con un desfile artístico, donde más de 150 artistas, entre músicos, bailarines y embajadoras del folclor, recorrieron esta importante vía llevando la esencia cultural de Ibagué, el Tolima.

En la noche en el Teatro Jorge Eliécer Gaitán, se desarrolló una gala artística de alto nivel que cautivó al público con la puesta en escena de más de 50 artistas, quienes ofrecieron un espectáculo cargado de emoción, música, teatro y danza.

Un momento cúspide de la noche fue la presentación liderada por la Escuela de Formación Artística y Cultural (EFAC), integrada por estudiantes, egresados y maestros de los programas técnico-laborales en danza, música y teatro, junto con los artistas del programa SIMIFARTE de la Secretaría de Cultura de Ibagué. Su intervención ofreció un recorrido artístico lleno de talento, disciplina y pasión por las expresiones tradicionales, recibiendo el reconocimiento y la ovación unánime del público asistente.

Este lanzamiento nacional ratifica que el Festival Folclórico Colombiano es una de las celebraciones culturales más grandes y representativas del país, un evento que, durante más de cinco décadas, ha fortalecido el patrimonio, promovido las manifestaciones artísticas y consolidado a Ibagué y al Tolima como referentes del folclor colombiano.