“Este es mi último, la idea es cerrar este ciclo”: presidente Comité Intergremial del Tolima

Tolima

En diálogo con Efraín Valencia, presidente ratificado del Comité Intergremial del Tolima, agradeció a la junta directiva el voto de confianza que le permitirá seguir representando a los gremios económicos de la región.

“Este es mi último, la idea es cerrar este ciclo, pero si en un momento muy importante y coyuntural para Colombia, para los empresarios, donde nuestra voz, nuestra posición es fundamental en lo que está sucediendo”, dijo Efraín valencia.

En la mesa directiva se mantendrán también Veliz Mejía, como vicepresidente y Arturo Parra como secretario general, los tres esperan en este nuevo periodo en el Comité Intergremial seguir desarrollando un plan de trabajo en beneficio de los empresarios de la región.

“Venimos en una construcción con los actores de la región de lo que se proyecta desde el departamento del Tolima, es algo muy importante por lo que recibimos este voto de confianza por este nuevo año de representación”, destacó.

Efraín Valencia además resaltó que la sumatoria del esfuerzo de todos los sectores gremios económicos permitirá que se pueda trabajar por el desarrollo de la región.

“Tenemos una bandera por el desarrollo del departamento, en unidad, aunque cada uno tiene sus intereses, pero al final encontramos este propósito de la defensa institucional y la democracia que están en la agenda de los gremios”, dijo Efraín Valencia.

Finamente, dijo que viene ahora la consolidación de los proyectos que se han establecido en una agenda para que el nuevo Gobierno Nacional los impulse entre ellos la doble calzada Ibagué – Cajamarca, los Aeropuertos de Ibagué y Flandes, además de los proyectos férreos y una agenda legislativa.