Cierran tienda naturista de Ibagué en la que se prestaban servicios que no estaban autorizados

Ibagué

En diálogo con Caracol Radio la secretaria de Salud Municipal, Yennifer Guzmán, confirmó que se realizó el cierre de un establecimiento naturista, luego de recibir una denuncia ciudadana en la que se advertía sobre la aplicación de sustancias por vía intravenosa, tipo sueros, para que lo no tendrían habilitación.

Según la secretaria de Salud de Ibagué, en el lugar encontraron medicamentos, dispositivos e implementos que indicarían la posible prestación de servicios de salud sin el cumplimiento de los requisitos legales, lo que representa un riesgo para la seguridad y la vida de los ciudadanos.

“Desde la Administración Municipal seguimos comprometidos con la protección de la salud de los ibaguereños. No vamos a permitir que se ponga en riesgo la vida de las personas mediante la prestación de servicios sin las condiciones adecuadas ni la autorización legal”, dijo Yennifer Guzmán.

Según la Secretaría de Salud, se procedió con el cierre del establecimiento y el decomiso de los elementos encontrados en el lugar, como medida preventiva para proteger la salud pública.

Guzmán reiteró que estos operativos continuarán en diferentes sectores de la ciudad con el fin de garantizar que los establecimientos cumplan con la normatividad vigente y ofrezcan servicios seguros y de calidad.

Dato: ninguna tienda naturista o centro estético se pueden aplicar medicamentos sin contar con las condiciones mínimas legales requeridas, incluyendo la habilitación del servicio y el personal de salud debidamente certificado.