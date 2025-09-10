Trump pide pena de muerte para el asesino de joven ucraniana en un tren de Carolina del Norte

Iryna Zarutska era una ciudadana ucraniana que se encontraba en Charlotte, Estados Unidos, huyendo de la guerra que ha sacudido a su país en los últimos años. El pasado 22 de agosto, Iryna abordó el tren Blue Line, cuando se encontraba cerca de llegar al centro de la ciudad, un ciudadano afrodescendiente que se encontraba en el asiento detrás de la joven de 23 años, identificado como Decarlos Brown, sacó una navaja de su bolsillo, con la que apuñalo en el cuello a Iryna. A los pocos minutos de lo sucedido, la joven, que había quedado inmóvil luego de lo sucedido, falleció debido a la gran cantidad de sangre que perdió luego del ataque.

En días posteriores al ataque, el video de lo sucedido se viralizó en redes sociales, donde además, se hizo público el historial criminal de Brown, en el que contaba con condenas por robo a mano armada, hurto y allanamiento de morada.

El día de hoy, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, publicó un mensaje por medio de su red social Truth social, refiriéndose a lo sucedido, el mandatario comentó "El animal que asesinó con tanta violencia a la hermosa joven ucraniana que llegó a Estados Unidos en busca de paz y seguridad debería tener un juicio rápido (¡sin duda!) y solo la pena de muerte. ¡No hay otra opción! — PRESIDENTE DONALD J. TRUMP"

Además, en un video que fue publicado por la Casa Blanca, el mandatario estadounidense envío un mensaje a su gobierno, ordenando ser ‘despiadados’ con los delincuentes y responder con ‘fuerza y determinación’, pues, según Trump, es la única forma en la que los criminales entienden.

Por otro lado, el Departamento de Justicia, acusó a Brown de cometer un delito federal, razón por la cual, se estaba planteando que se le podría otorgar una cadena perpetua o la pena de muerte.

¿Quién era Iryna Zarutska?

Iryna Zarutska era una joven de 23 años que había huido de ucrania en 2022 junto a su madre y dos hermanos, con quienes había encontrado refugio en Charlotte, Estados Unidos. Según su familia, asistió a Rowan-Cabarrus Community College y soñaba con ser asistente veterinaria. Además, trabajaba en una pizzeria llamada ‘Zepeddie’s Pizzeria’, de donde era la gorra y la camiseta que tenía puestas en el momento del ataque.

¿Quién es Decarlos Brown?

El asesino, Decarlos Brown, es un estadounidense de raza negra, quién según su familia no tenía hogar y vivía en un albergue de la ciudad. Según la madre, el día antes del ataque, Brown le había pedido a su madre que lo dejara quedarse en su casa esa noche, ella accedió y al día siguiente lo llevo nuevamente al albergue.

Su madre también comentó, que ya lo había echado de su casa en años anteriores debido a que era una persona muy violenta. Con relación a esto, la hermana comentó que Brown sufría de esquizofrenia, alucinaciones y paranoia, con lo que venía luchando desde hace cierto tiempo.

