Polonia invoca artículo 4 de la OTAN tras violación de su espacio aéreo, ¿qué significa?

El primer ministro polaco, Donald Tusk, anunció, tras la violación del espacio aéreo por parte de drones rusos, que invocará el artículo 4 del Tratado de la OTAN que contempla que los aliados deben reunirse y conversar cuando exista riesgo político y de seguridad para uno de los miembros de la Organización.

El jefe de Gobierno confirmó que durante la pasada madrugada se registraron 19 violaciones del espacio aéreo polaco por parte de drones rusos y aseguró que se derribaron tres de los aparatos, el último de ellos a las 6:45.

El líder polaco señaló además que “por primera vez durante esta guerra los aparatos no provenían de Ucrania, sino de Bielorrusia”, y subrayó que las incursiones “no puede decirse que fueran el resultado de errores, pérdida de control de drones o pequeñas provocaciones rusas”.

El Artículo 4

Tusk dijo ante el Parlamento que la invocación del artículo 4 “es solo el principio” y subrayó que espera un “gran apoyo de los aliados ante “la confrontación que Rusia ha declarado al mundo libre”, en referencia a la oleada de drones que este país lanzó contra Polonia

Varsovia pidió a la OTAN activar el artículo 4 del tratado fundador de la Alianza, que establece que los países miembros se consultarán cuando, a juicio de cualquiera de ellos, “la integridad territorial, la independencia política o la seguridad de cualquiera de las Partes fuese amenazada”.

Este artículo puede resultar en un mayor despliegue militar en Polonia, pero no implica directamente el inicio de acciones militares contra Rusia.

¿Estado de guerra?

El primer ministro señaló que aunque “no hay motivos para afirmar hoy que nos encontramos en estado de guerra no hay duda de que esta provocación es incomparablemente más peligrosa desde el punto de vista de Polonia que las anteriores.”

Por su parte, el presidente polaco, Karol Nawrocki, calificó los hechos como un “momento sin precedentes” en la historia de la OTAN.

Conflicto global abierto

El primer ministro polaco, Donald Tusk, dijo ante el Parlamento que, tras la violación del espacio aéreo por parte de drones rusos, se está más cerca de un conflicto abierto que en ningún otro momento desde la Segunda Guerra Mundial".

“Polonia tiene un enemigo político más allá de su frontera oriental. Hago hincapié en esto, y el presidente enfatiza nuestra unidad en este asunto, porque esperamos que esta dualidad de voces, también tenga un efecto aleccionador en los comentaristas y políticos más sensibles, quienes en tal situación buscan innecesariamente una plataforma para el conflicto o la disputa interna. Estos están actualmente excluidos, y estoy convencido de que ustedes también lo comprenden”, aseguró Tusk .

Sin comentarios del Kremlin

El Kremlin no comentó de momento las acusaciones. “No está dentro de nuestra competencia, es prerrogativa del Ministerio de Defensa”, dijo el portavoz de la presidencia rusa, Dmitri Peskov.

El gobierno neerlandés confirmó haber participado con aviones F-35 en el derribo de los drones. Según fuentes de la Alianza, se activaron también baterías alemanas de misiles Patriot, y un avión italiano de vigilancia aérea.