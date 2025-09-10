Charlie Kirk: activista político pro-Trump recibe un disparo en evento universitario

El activista político conservador, Charlie Kirk, fue víctima de un atentado hoy mientras se presentaba en un evento en la Universidad Utah Valley.

Mientras Kirk daba una charla, en una zona abierta del campus, fue impactado por un disparo. La universidad confirmó que ya hay un sospechoso detenido, sin embargo aún no se tienen actualizaciones del estado de salud de Kirk.

El presidente Donald Trump lamentó el hecho y aseguró que se trata de “un gran hombre de pies a cabeza”.

Las autoridades están investigando el caso, que ocurrió frente a unas 2.000 personas presentes, según el excongresita Jason Chaffetz, que estaba en el evento.

Agentes del FBI y de la Agencia de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF,) se encuentran ya desplegados en el campus universitario.

“Estamos monitoreando de cerca los informes sobre el trágico tiroteo que involucró a Charlie Kirk en la Universidad Utah Valley. Nuestros pensamientos están con Charlie, sus seres queridos y todos los afectados”, escribió el director del FBI, Kash Patel.

Nacido en octubre de 1993 en Illinois y padre de dos hijos, Kirk es un activista, escritor y comentarista conocido principalmente por haber fundado Turning Point, una organización estudiantil conservadora.

Kirk prestó su apoyo públicamente a Trump en varios de sus mítines de campaña del año pasado y estuvo presente en la ceremonia de investidura.