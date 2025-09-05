Guerra en Ucrania: Trump se reunirá nuevamente con Putin

Putin y Trump abordan aumentar el nivel de representación en los diálogos de paz con Ucrania . Foto: Getty Images.

Continúan los diálogos entre Estados Unidos y Rusia en búsqueda del fin del conflicto en Ucrania. El presidente Donald Trump confirmó que se reunirá nuevamente con su homólogo ruso, Vladimir Putin, cuando fue consultado durante una cena con ejecutivos tecnológicos en la Casa Blanca.

Esta semana, Putin confirmó que había alcanzado un entendimiento con Trump para acabar la guerra, tras su encuentro en Alaska. No obstante, no fue claro acerca de si se establecieron acuerdos para este fin.

Desde el Kremlin, agradecen los esfuerzos diplomáticos de Washington por la resolución del conflicto. No obstante, el canciller Serguéi Lavrov, condicionó una “paz duradera” al reconocimiento de territorios anexados por Rusia y el impedimento de que Ucrania se una a la OTAN.

Putin calificó de “muy útiles” y “sustanciales” las conversaciones con EE. UU., tras dos semanas del encuentro con Trump en Alaska. No obstante, afirmó que si las negociaciones no prosperan, continuarán persiguiendo sus objetivos por “medios militares”.

Entretanto, Donald Trump sostuvo una llamada con el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, y otros líderes europeos que instaron al mandatario estadounidense a aumentar la presión sobre Rusia.

La “coalición de voluntarios” europeos, que reúne a dirigentes como el francés Emmanuel Macron, el británico Keir Starmer o el alemán Friedrich Merz, ha sostenido conversaciones con Ucrania, en las cuales ratificaron su apoyo y compromiso con el fin de la guerra en Ucrania, ofreciendo garantías de seguridad “el día que se firme un acuerdo de paz”, que incluirían la movilización de tropas al territorio.

No obstante, ante un Trump impredecible y un Putin que se muestra poco flexible, Europa reafirma no abandonar a Ucrania y tampoco marginar a este país, en caso de que haya un acuerdo entre Washington y el Kremlin.

Inquietud en Ucrania por los ataques rusos que no se detienen

Al mismo tiempo, el jefe de la administración militar de Ucrania, Oleg Synegubov, reportó en la tarde de este jueves, 4 de septiembre, un ataque ruso contra una aldea en la región de Járkov, que dejó tres muertos.

Synegubov aseguró que “los rusos atacaron la aldea de Jotimlia con vehículos aéreos no tripulados”

No es el único ataque ruso, que continúa con su ofensiva en Ucrania, pese a los diálogos que se mantienen por el fin de la guerra. La semana pasada, se notificó un ataque masivo en la capital Kiev, que dejó, al menos, 23 muertos, de acuerdo con la administración militar de la ciudad.

Mientras que, horas antes durante el jueves, un ataque con cohetes rusos mató a dos personas del Consejo Danés para los Refugiados que estaban desminando en Chernígov, en el norte de Ucrania, una región anteriormente ocupada por las fuerzas rusas, tal como informaron las autoridades locales.

Esta serie de ataques han comprometido las conversaciones de paz en Ucrania, dado que existe una creciente preocupación de que Putin no tenga un interés real en poner fin al conflicto.

Tal inquietud se intensificó esta semana con la visita del líder ruso a Pekín, en la que prometió que Rusia seguiría luchando en Ucrania si no se alcanza un acuerdo de paz.