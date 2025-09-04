Líderes europeos hablan con Trump sobre garantías de seguridad para Ucrania

Luego de una cumbre sobre Ucrania en París, los líderes europeos conversaron con el mandatario estadounidense buscando elevar la presión con Rusia para firmar la paz. Foto: EFE/EPA/STRINGER / STRINGER ( EFE )

Los líderes europeos reunidos en París junto al presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, iniciaron este jueves una videoconferencia con su par estadounidense, Donald Trump, a quien instan a aumentar la presión sobre Rusia, indicó la presidencia francesa.

La conversación comenzó poco después de las 2PM hora local al término de una reunión de los dirigentes de la “Coalición de Voluntarios”, que reúne a una treintena de países aliados de Kiev, para ultimar las garantías de seguridad a Ucrania.

Ante un Trump impredecible y un presidente ruso más inflexible que nunca, cuyo ejército está ganando terreno en Ucrania, el grupo quiere demostrar que está decidido a no abandonar a Kiev y a no ser marginado, si Washington y Moscú llegaran a negociar el fin de la guerra.

Zelenski también conversó al mediodía con el enviado especial del presidente estadounidense, Steve Witkoff, al margen de la reunión en París.

El encuentro por Ucrania

El presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, se reunirá con su homólogo francés, Emmanuel Macron, y los dirigentes que forman la denominada “coalición de voluntarios”, principalmente europeos, entre ellos el británico Keir Starmer, el alemán Friedrich Merz o el polaco Donald Tusk, algunos de ellos por videoconferencia.

“Nosotros, los europeos, estamos dispuestos a brindar garantías de seguridad a Ucrania y a los ucranianos, el día en que se firme un acuerdo de paz”, declaró el miércoles por la noche el presidente francés antes de la llegada de Zelenski.

Macron afirmó que los detalles son “extremadamente confidenciales”, pero que “la preparación se completó” en una reunión previa de ministros de Defensa.

En vísperas de la reunión, el presidente ruso, Vladimir Putin, declaró que verá cómo se desarrolla la situación, pero que está dispuesto a “resolver” sus objetivos “por la vía militar”.

Los dirigentes europeos se han mostrado muy reservados sobre la naturaleza de las garantías, que se espera que incluyan el despliegue de tropas europeas en Ucrania, entrenamiento y apoyo “de respaldo” de Estados Unidos.

Por su parte, Zelenski afirmó que confía en que los aliados de Kiev ayudarán a “aumentar la presión sobre Rusia para avanzar hacia una solución diplomática”.

Pero también añadió: “Lamentablemente, aún no hemos visto ninguna señal por parte de Rusia de que quieran poner fin a la guerra”.

Horas antes del inicio de las conversaciones, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Rusia afirmó que las eventuales salvaguardias de seguridad para Ucrania son “absolutamente inaceptables”.

“No son garantías para la seguridad de Ucrania, son garantías de peligro para el continente europeo”, declaró la portavoz de la cancillería, Maria Zajárova, al margen de un foro económico celebrado en el Extremo Oriente de Rusia.

Añadió que Moscú no contemplaría el despliegue de tropas extranjeras en Ucrania “en ningún formato”.

“Alianza entre Europa y Estados Unidos”

En una entrevista con la revista francesa Le Point publicada antes de la cumbre, Zelenski afirmó que las garantías europeas para la seguridad de Ucrania “podrían no ser suficientes” para impedir que Putin inicie una nueva guerra.

“Necesitamos una alianza entre Europa y Estados Unidos”, afirmó.

Trump ha indicado que Washington podría respaldar cualquier plan europeo de mantenimiento de la paz, pero que no desplegaría soldados estadounidenses en Ucrania.

La cumbre tiene lugar tras los viajes de alto nivel de Putin a China y Estados Unidos.

En declaraciones realizadas el miércoles en Pekín, donde asistió a un gran desfile militar junto al presidente chino, Xi Jinping, Putin elogió los progresos de sus fuerzas en Ucrania.

Afirmó que las tropas rusas están avanzando en “todos los frentes” y debilitaron tanto al ejército ucraniano que ya no tiene capacidad de lanzar una ofensiva.

“Criminal de guerra”

Los dirigentes europeos están cada vez más exasperados con Putin y advierten que la guerra de Ucrania podría durar muchos meses más.

“Putin es un criminal de guerra”, afirmó el martes el canciller alemán, Friedrich Merz.

“Es quizás el criminal de guerra más atroz de nuestro tiempo (...). Debemos tener claro cómo tratar a los criminales de guerra: la indulgencia no tiene cabida aquí”, lanzó.

El mes pasado, Macron calificó a Putin de “ogro”, mientras que su ministro de Defensa, Sebastien Lecornu, afirmó que Rusia podría seguir librando su guerra contra Ucrania “todo el tiempo que pueda”.