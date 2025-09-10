Polonia derriba varios drones rusos tras una violación sin precedentes de su espacio aéreo

Polonia ha derribado varios drones rusos que han penetrado en su espacio aéreo durante un ataque ruso a Ucrania, “una violación sin precedentes” que Varsovia califica de “agresión”. Se trata de la primera vez en que un miembro de la OTAN derriba aparatos rusos sobre su territorio, aunque ya antes habían caído proyectiles o drones en Polonia y Rumanía.

El Mando Operativo de las Fuerzas Armadas polacas ha anunciado que sus sistemas de defensa aérea y reconocimiento por radar han alcanzado el “nivel máximo de alerta” tras la entrada de más de 10 drones rusos en su espacio aéreo durante un ataque en el oeste de Ucrania, varios de los cuales, aunque no ha precisado cuántos, han sido derribados por cazas F-16.

El primer ministro polaco, Donald Tusk, denunció como “una provocación a gran escala” la entrada de varios drones rusos en el espacio aéreo de su país, miembro de la UE y la OTAN, y vecino de Rusia y Ucrania.

“Esta noche hemos asistido a una violación del espacio aéreo polaco por un importante número de drones rusos”, declaró Tusk.

La jefa de la diplomacia de la Unión Europea (UE), Kaja Kallas, dijo que Rusia parece haber violado intencionalmente el espacio aéreo polaco, después de que Varsovia desplegara aviones para derribar drones.

“Anoche, en Polonia, vimos la violación más grave del espacio aéreo europeo por parte de Rusia desde que comenzó la guerra en Ucrania, y las indicaciones sugieren que fue intencional, no accidental”, escribió Kallas en la red social X.

“La UE está en total solidaridad con Polonia. La guerra de Rusia está escalando, no terminando”, añadió.

La defensa antiaérea de la OTAN ayudó a interceptar “varios” drones en el espacio aéreo polaco durante la noche, según afirmó el miércoles la portavoz de la Alianza Atlántica, Allison Hart.

“Numerosos drones entraron en el espacio aéreo polaco durante la noche y se encontraron con las defensas aéreas polacas y de la OTAN”, señaló Hart en X, precisando que el secretario general del bloque transatlántico “está en contacto” con las autoridades polacas.

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, afirmó que la UE defenderá “cada centímetro cuadrado” de su territorio, al denunciar la incursión de drones rusos en el espacio aéreo polaco como un acontecimiento “sin precedentes”.

“En el día de hoy, hemos asistido a una violación insensata y sin precedentes del espacio aéreo de Polonia y Europa por parte de más de 10 drones rusos Shahid”, dijo Von der Leyen ante el Parlamento Europeo en Estrasburgo, en el este de Francia.