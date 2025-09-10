Figura de Bolivia celebró clasificación al Repechaje del Mundial con la camiseta de Colombia

Si bien todavía le restan dos partidos para poder llegar al Mundial, Bolivia celebró con euforia su histórica clasificación al Repechaje de la Copa del Mundo de Estados Unidos, México y Canadá 2026.

Tras derrotar 1-0 a Brasil, los bolivianos debían esperar que Venezuela no derrotará a Colombia. Pese a comenzar perdiendo desde los 3 minutos, el triunfo contundente 3-6 del combinado nacional le dio tranquilidad a la Verde y sus aficionados.

Una vez terminado el partido, los jugadores y la hinchada de la Verde celebraron con emoción la clasificación al Repechaje, pero la euforia no se quedó en el estadio Municipal de El Alto, las calles bolivianas se desbordaron de hinchas felices.

Carlos Lampe festejó con la camiseta de Colombia

Una de las mejores postales que ha dejado la clelebración de la clasificación de Bolivia al Repechaje intercontinental es sin duda la del portero Carlos Lampe, quien se dejó ver con la camiseta de la Selección Colombia, más exactamente la de James Rodríguez.

Si bien no se alcanza a escuchar con claridad el diálogo, Lampe le dice a uno de sus compañeros que la dorsal de la Selección Colombia es la de James. El guardameta, portero del Bolívar, es una de las grandes figuras de Bolivia.

¿Cómo será el Repechaje Intercontinental?

Seis selecciones de todas las confederaciones, menos de Europa, se disputarán dos cupos al Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026. Las dos de mejor Ranking, esperarán un rival que se definirá entre las otras cuatro, quienes se me dirán a un partido único, determinado por el sorteo. Si bien no se han confirmado fechas o sedes, los juegos se disputarían en marzo en México.