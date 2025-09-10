Marcelo Moreno Martins plantea volver del retiro para disputar el repechaje al Mundial con Bolivia

Marcelo Moreno Martins durante las Eliminatorias al Mundial de Qatar. (Photo by Alberto Valdes / POOL / AFP) (Photo by ALBERTO VALDES/POOL/AFP via Getty Images) / ALBERTO VALDES

La clasificación de Bolivia al Repechaje del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026 ha generado mucho revuelo, tanto en territorio boliviano como a nivel internacional. La Verde venció en El Alto a Brasil y aprovechó la goleada de Colombia a Venezuela en Maturín.

De acceder a la Copa del Mundo, los bolivianos disputarían su cuarto certamen en la historia y el primero en 32 años, por lo que afrontarán el Repechaje con toda la ilusión de poder dejar atrás esta mala racha.

Marcelo Moreno Martins fue el jugador más representativo de Bolivia durante los procesos fallidos en busca de volver a un Mundial. El jugador, ya retirado de 38 años, convirtió 31 tantos con su selección, siendo el goleador histórico.

Además de ello, 22 de sus 31 anotaciones fueron en Eliminatorias mundialistas, lo que lo ubica como el tercer goleador histórico de este certamen, solo superado por Lionel Messi, con 36, y Luis Suárez, con 29.

¿Marcelo Martins saldrá del retiro?

Marcelo Moreno Martins palpitó la clasificación al Repechaje al Mundial 2026 y, en medio de la celebración, le abrió la puerta a su regreso al fúbol, buscando darle una mano al combinado nacional para poder acceder a la Copa del Mundo.

En diálogo con Red Uno, al final del encuentro, manifestó: “Me siento bien para poder volver, vamos a ver qué pasa. Los chicos lo dejaron todo en la cancha, yo disfruto de esto al máximo y vamos a analizarlo bien, es la mejor respuesta que te puedo dar ahora”.

“A mí no me tiene que convencer nadie, yo tengo mi corazón con la Verde siempre. Lo que resta es que hablemos sobre lo que se puede venir”, añadió sobre la posibilidad de volver a jugar a nivel profesional.

Y concluyó: “Los chicos se lo merecieron desde el inicio del partido. Ahora hay que disfurtar, toda Bolivia tiene que disfrutar este momento, se lo merece la gente”.

¿Cuándo se retiró Moreno Martins?

Marcelo Moreno Martins disputó su último partido con la selección Bolivia el pasado 21 de noviembre del 2023, en una derrota 3-0 contra Uruguay. El exdelantero alcanzó a disputar varios partidos en la presente Eliminatoria.