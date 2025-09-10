Rutas de Transmilenio para el Festival Cordillera 2025: servicios especiales, troncales y zonales // Foto Cordillera redes Festival Cordillera // Transmilenios Getty Images

Este sábado 13 y domingo 14 de septiembre en el parque Metropolitano Simón Bolívar se vivirá la cuarta edición del Festival Cordillera, con el lema “El futuro es latino”, este teniendo como objetivo la relevancia de la música latinoamericana y la sostenibilidad.

Razón por la que, el servicio de Transmilenio estará activo para acompañar a todos los asistentes que deseen movilizarse en el servicio público, tanto en el momento de la llegada como al salir del festival. En esta ocasión se contará con tres servicios, los troncales, zonales y 3 zonas especiales.

Le puede interesar: Estelares: la banda con más de 30 años de trayectoria musical que hará parte del Festival Cordillera

Rutas de Transmilenio para el Festival Cordillera 2025:

1. Servicios Especiales

Nota: los despachos se ajustarán según la demanda de usuarios.

Unicentro

AC 53 -KR 66A

CC Metrópolis

Cafam Floresta

CC Iserra 100

Olímpica Calle 100

AK 15 -CL 101

CC Unicentro

CC Bulevar Niza

AV. Suba CL 106

Septimazo

AC 53 -KR 66A

AC 53 - KR 37

Concejo de Btá

Planetario de Btá

CC San Martín

U Javeriana

U De La Salle

AK 7 -CL 72 Bis

AK 7 - CL 81

Cl 94 - KR 14

Le puede interesar: La banda Colombia Skampida por primera vez en el Festival Cordillera 2025

AV. 1 de Mayo

AC 53 - KR 66A

CC Gran Estación

CC Salitre Plaza

Tres Elefantes

CC Multiplaza

Bavaria

AV. 1 de Mayo

2. Servicios Troncales

Nota: rutas troncales funcionarán en horario habitual

Salitre El Greco - Vive Claro

K10 - K23 - K54 -K86 1 - K16 - K43 B23 - H54 - M86 - L10 1 - B16 - G46

CAN - British Council

K86 -K10 -K54 1 - K16 - K23 L10 -H54 - M86 1 - B16 - B23

7 de Agosto

4 - B12 - E42 - F32 - H17 - H21 C17 - D21 - E32 - G12 - G42

Movistar Arena

C25 - C30 - H21 - H72 4 - B72 - D21 - G30 - L25

3. Servicios Troncales

Nota: No habrá ampliación de horarios para servicio de alimentadores.

AV. 68

442 - De Villa Gladys hasta Mirandela

576 - De Bosa Santa Fé hasta Engativá

634 - De Bosa San José hasta Calle 153

661 - De Terminal Norte hasta Península

C101 - De Providencia hasta El Palmar

C123 - De La Magdalena hasta Centro Andino

T62 - De Metrovivienda hasta Casablanca

P500 - De aeropuerto hasta Centro Andino

Z4B - De Terminal Salitre hasta Est. Terminal

F410 - A410 - De Tierra Buena hasta Chicó Norte

H610 - A610 - De Paraíso hasta Chicó Norte

H611 - A611 - De Santo Domingo hasta Est Calle 100

H705 - C705 - De Alfonso López hasta Suba Calle 100

K305 - A305 - De El Recodo hasta Est Calle 100

K306 - A306 - De Zona Franca hasta Centro Andino

L800 - D800 - De Gaviotas hasta Villa Gladys

CL 53

367 - De San Bernardino hasta Porciúncula

K303 - B 303 - De Fontibón Recodo hasta Unicentro

G503 -A503 - De San Bernardino hasta Est. Calle 100

G518 - A 518 - De Potreritos hasta Chapinero

KR 60

D213 - A518 - De Villa Teresita hasta Galerías

C131 - H131 - De Bilbao hasta Diana Turbay

CLL 63

142 - Teusaquillo - Engativá

D216 - H216 - De La Florida - Villa Mayor

Le puede interesar: Cordillera inicia su festival con Fito Páez como show de apertura

Cartel del Festival Cordillera 2025:

Si va a asistir al evento no solamente es importante que planifique su viaje, se le recomienda también planificar las tarimas que desea visitar para escuchar a sus artistas favoritos, puesto que, durante el evento se hay presentaciones en todos los espacios.

Por esta razón le dejamos a continuación la lista de los artistas que se presentan cada día del Festival Cordillera 2025:

Artistas del SÁBADO 13 del Festival Cordillera

Carlos Vives , Miguel Bosé, Rubén Blades (acompañado de Roberto Delgado Big Band), Paulo Londra, UB40 junto a Ali Campbell, Orishas, Silvana Estrada, Gipsy Kings por André Reyes, Crudo Means Raw, Catupecu Machu y La Mosca.

, Miguel Bosé, Rubén Blades (acompañado de Roberto Delgado Big Band), Paulo Londra, UB40 junto a Ali Campbell, Orishas, Silvana Estrada, Gipsy Kings por André Reyes, Crudo Means Raw, Catupecu Machu y La Mosca. En total, más de 20 agrupaciones y solistas harán parte.

Artistas del DOMINGO 14 del Festival Cordillera

Fito Páez, Zoé e Illya Kuryaki & The Valderramas, Los Auténticos Decadentes, Los Caligaris, Panteón Rococó, Belanova, Serú Girán (por Aznar y Lebón), Los Bunkers en formato “unplugged”, Duncan Dhu, Ximena Sariñana, Gondwana y Frente Cumbiero.