Rutas de Transmilenio para el Festival Cordillera 2025: servicios especiales, troncales y zonales
Conozca también la lista de los artistas que se presentarán cada día
Este sábado 13 y domingo 14 de septiembre en el parque Metropolitano Simón Bolívar se vivirá la cuarta edición del Festival Cordillera, con el lema “El futuro es latino”, este teniendo como objetivo la relevancia de la música latinoamericana y la sostenibilidad.
Razón por la que, el servicio de Transmilenio estará activo para acompañar a todos los asistentes que deseen movilizarse en el servicio público, tanto en el momento de la llegada como al salir del festival. En esta ocasión se contará con tres servicios, los troncales, zonales y 3 zonas especiales.
Rutas de Transmilenio para el Festival Cordillera 2025:
1. Servicios Especiales
- Nota: los despachos se ajustarán según la demanda de usuarios.
Unicentro
- AC 53 -KR 66A
- CC Metrópolis
- Cafam Floresta
- CC Iserra 100
- Olímpica Calle 100
- AK 15 -CL 101
- CC Unicentro
- CC Bulevar Niza
- AV. Suba CL 106
Septimazo
- AC 53 -KR 66A
- AC 53 - KR 37
- Concejo de Btá
- Planetario de Btá
- CC San Martín
- U Javeriana
- U De La Salle
- AK 7 -CL 72 Bis
- AK 7 - CL 81
- Cl 94 - KR 14
AV. 1 de Mayo
- AC 53 - KR 66A
- CC Gran Estación
- CC Salitre Plaza
- Tres Elefantes
- CC Multiplaza
- Bavaria
- AV. 1 de Mayo
2. Servicios Troncales
- Nota: rutas troncales funcionarán en horario habitual
Salitre El Greco - Vive Claro
- K10 - K23 - K54 -K86
- 1 - K16 - K43
- B23 - H54 - M86 - L10
- 1 - B16 - G46
CAN - British Council
- K86 -K10 -K54
- 1 - K16 - K23
- L10 -H54 - M86
- 1 - B16 - B23
7 de Agosto
- 4 - B12 - E42 - F32 - H17 - H21
- C17 - D21 - E32 - G12 - G42
Movistar Arena
- C25 - C30 - H21 - H72
- 4 - B72 - D21 - G30 - L25
3. Servicios Troncales
- Nota: No habrá ampliación de horarios para servicio de alimentadores.
AV. 68
- 442 - De Villa Gladys hasta Mirandela
- 576 - De Bosa Santa Fé hasta Engativá
- 634 - De Bosa San José hasta Calle 153
- 661 - De Terminal Norte hasta Península
- C101 - De Providencia hasta El Palmar
- C123 - De La Magdalena hasta Centro Andino
- T62 - De Metrovivienda hasta Casablanca
- P500 - De aeropuerto hasta Centro Andino
- Z4B - De Terminal Salitre hasta Est. Terminal
- F410 - A410 - De Tierra Buena hasta Chicó Norte
- H610 - A610 - De Paraíso hasta Chicó Norte
- H611 - A611 - De Santo Domingo hasta Est Calle 100
- H705 - C705 - De Alfonso López hasta Suba Calle 100
- K305 - A305 - De El Recodo hasta Est Calle 100
- K306 - A306 - De Zona Franca hasta Centro Andino
- L800 - D800 - De Gaviotas hasta Villa Gladys
CL 53
- 367 - De San Bernardino hasta Porciúncula
- K303 - B 303 - De Fontibón Recodo hasta Unicentro
- G503 -A503 - De San Bernardino hasta Est. Calle 100
- G518 - A 518 - De Potreritos hasta Chapinero
KR 60
- D213 - A518 - De Villa Teresita hasta Galerías
- C131 - H131 - De Bilbao hasta Diana Turbay
CLL 63
- 142 - Teusaquillo - Engativá
- D216 - H216 - De La Florida - Villa Mayor
Cartel del Festival Cordillera 2025:
Si va a asistir al evento no solamente es importante que planifique su viaje, se le recomienda también planificar las tarimas que desea visitar para escuchar a sus artistas favoritos, puesto que, durante el evento se hay presentaciones en todos los espacios.
Por esta razón le dejamos a continuación la lista de los artistas que se presentan cada día del Festival Cordillera 2025:
Artistas del SÁBADO 13 del Festival Cordillera
- Carlos Vives, Miguel Bosé, Rubén Blades (acompañado de Roberto Delgado Big Band), Paulo Londra, UB40 junto a Ali Campbell, Orishas, Silvana Estrada, Gipsy Kings por André Reyes, Crudo Means Raw, Catupecu Machu y La Mosca.
- En total, más de 20 agrupaciones y solistas harán parte.
Artistas del DOMINGO 14 del Festival Cordillera
- Fito Páez, Zoé e Illya Kuryaki & The Valderramas, Los Auténticos Decadentes, Los Caligaris, Panteón Rococó, Belanova, Serú Girán (por Aznar y Lebón), Los Bunkers en formato “unplugged”, Duncan Dhu, Ximena Sariñana, Gondwana y Frente Cumbiero.