La banda Colombia Skampida por primera vez en el Festival Cordillera 2025

Música

Hace más de 25 años, la banda independiente Skampida creada en Bogotá inició su camino en la música como un proyecto entre amigos en el colegio. Lo que al principio fue un juego, con el tiempo se convirtió en una de las agrupaciones más conocidas de Colombia, consolidando su reconocimiento a nivel nacional e internacional.

Su música está marcada por la escena del ska bogotano de los años 90’s, pero han logrado evolucionar con la influencia de géneros como el punk, la cumbia, el hip- hop, el reggae entre otros.

A lo largo de si carrera, Skampida ha lanzado varios álbumes de estudio Stereoblaster (2004), Inflammable (2011), Transmutante (2015), Rebelation (2017) y Antifaz Vinilo (2023); reflejando en cada una de sus canciones reflexiones de la vida, críticas a la sociedad y a las emociones intensas.

Skampida de manera independiente ha logrado llevar su música a festivales y eventos en Estados Unidos, Canadá, Latinoamérica y Europa. Con el cierre de su gira de verano “Summer Tour 2025”, el grupo se presentará por primera vez en el Festival Cordillera que se celebrará el 13 y 14 de septiembre en el Parque Simón Bolívar en Bogotá.

En diálogo con Lo Más Caracol David Mujica, vocalista, bajista y director de Skampida, contó detalles de su presentación en la capital, “estamos muy contentos, porque nos volveremos a rencontrar con nuestro público bogotano después de par de años. Será un derroche de energía, una fiesta en tarima única, llena de baile y mucha música”, contó David.

Los asistentes podrán escuchar y ver a Skampida en el Festival Cordillera el domingo 14 de septiembre y disfrutarán de canciones como “Hay que darse”, “Barreto”, “El camino”, “All wanna”, entre muchas más.