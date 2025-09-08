Estelares: la banda con más de 30 años de trayectoria musical que hará parte del Festival Cordillera

Estelares es una banda argentina conformada por Manuel Moretti en la Voz y guitarra, Víctor Bertamoni en Guitarra y Pablo Silvera en Bajo. Ellos se unieron en al año 1994 en la ciudad de La Plata, en Argentina. Desde entonces han estado en la industria de la música llevando el rock latino por muchos lugares del mundo.

Han visitado Colombia en varias ocasiones, de hecho, aseguran que uno de sus festivales favoritos es Rock Al Parque. El año pasado estuvieron en Medellín y en Bogotá en dos shows donde compartieron la música con sus seguidores más cercanos.

Este año, llegan por primera vez al Festival Cordillera, uno de los más importantes del país y de la región, que le rinde tributo a esos sonidos que han atravesado la cordillera como el rock. Ellos serán los encargados de estar en el cierre del Escenario Cocoy, el domingo 14 de septiembre, sobre las 10pm.

“Que nos hayan convocado es hermoso y estamos con la expectativa y la ansiedad de estar tocando ya. Tenemos nuestra lista hecha de canciones especial para este festival, estamos muy emocionados”: indicó Bertamoni.

En medio de su paso por el festival, la agrupación se encuentra presentando su más reciente álbum titulado “Los Lobos”, esto luego de tres años de haber presentado nueva música. Este nuevo disco, que es el décimo de su carrera musical, propone un viaje sonoro a través de 11 nuevas composiciones más una nueva versión de “Como cría de leopardo” que es uno de sus temas más emblemáticos que hace parte de su segunda producción musical.

“Nos enorgullecemos de hacer canciones, grabarlas con nuestro propio color musical, nuestra personalidad y este disco es eso, además trae de nuevo una versión actual de uno de nuestros temas favoritos del segundo disco que le venía muy bien a esta nueva producción musical” aseguró Víctor Bertamoni, guitarrista de Estelares en conversación con Caracol Radio.

El álbum fue grabado en Romaphonic por Eduardo Pereyra y Martín Pomares quien también se encargó de la mezcla en Big Foot Estudio. Masterizado por Eduardo Pereyra en Mamma’s House. Producido por Germán Wiedemer.

Estelares, cuenta con más de 30 años de trayectoria musical y es una de las apuestas con más recorrido del Festival Cordillera. Cuentan con gran reconocimiento con sus discos “Sistema Nervioso Central” y “Una Temporada en el Amor”. Fueron nominados al Premio MTV Latino como Artista Revelación 2007 y a los Premios Gardel por Mejor Álbum Grupo de Rock con “Una Temporada en el Amor” en 2010. En el año 2012 editan “El Costado Izquierdo”, en 2014 presentan su primer DVD en vivo grabado en el mítico Gran Rex y en 2016 editan su séptimo disco “Las Antenas”, consolidándose como banda de canciones de rock épico y popular, recibiendo en 2017 el Premio Gardel como “Mejor Álbum Grupo Pop” por “Las Antenas”.

En 2009 Fito Páez se sumó a ellos para participar en la canción “Autobuses”, también en 2013 contaron con la maravillosa interpretación de Enrique Bunbury en una sentida versión de “Aleluya”, que se incluyó dentro de su disco “El costado izquierdo”.