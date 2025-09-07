A Vivir Que Son Dos DíasA Vivir Que Son Dos Días

Cordillera inicia su festival con Fito Páez como show de apertura

El Festival Cordillera abre sus puertas con un concierto inaugural a cargo de Fito Páez, uno de los íconos más importantes del rock en español. El cantautor argentino, con más de cuatro décadas de trayectoria y un repertorio cargado de clásicos, será el encargado de dar inicio a una edición que promete consolidar al festival como uno de los encuentros musicales más relevantes.

La programación de este año reúne a grandes nombres de la música latina y del continente, con propuestas de géneros como el rock, el pop, el reggae, los sonidos urbanos y las fusiones contemporáneas. Durante el fin de semana, los asistentes podrán disfrutar de conciertos que celebran la diversidad cultural y el arte Iberoamericano.

Con Fito Páez como apertura del festival, Cordillera se refleja como una cita imperdible para los amantes de la música, un espacio que combina tradición y actualidad musical.

