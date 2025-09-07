Cordillera inicia su festival con Fito Páez como show de apertura

El Festival Cordillera abre sus puertas con un concierto inaugural a cargo de Fito Páez, uno de los íconos más importantes del rock en español. El cantautor argentino, con más de cuatro décadas de trayectoria y un repertorio cargado de clásicos, será el encargado de dar inicio a una edición que promete consolidar al festival como uno de los encuentros musicales más relevantes.

La programación de este año reúne a grandes nombres de la música latina y del continente, con propuestas de géneros como el rock, el pop, el reggae, los sonidos urbanos y las fusiones contemporáneas. Durante el fin de semana, los asistentes podrán disfrutar de conciertos que celebran la diversidad cultural y el arte Iberoamericano.

Con Fito Páez como apertura del festival, Cordillera se refleja como una cita imperdible para los amantes de la música, un espacio que combina tradición y actualidad musical.