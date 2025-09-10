¡Ojo! incautan más de 200 kilos de carne en Dosquebradas; verifique donde compra este alimento

Pereira

En Dosquebradas, la Alcaldía junto con la Policía realizaron varios operativos en establecimientos de venta de carne con el fin de evitar la venta de productos que no cumplan con las garantías de salubridad.

Fue así como incautaron más de 230 kilos de carne de res y de cerdo que no cumplían con la cadena de frío y presentaban contaminación cruzada.

Además se realizó la clausura de dos expendios fue lo que dio a conocer Mary Sulay Osorio, referente del programa de Alimentos y Bebidas Alcohólicas de la Secretaría de Salud y Seguridad Social de Dosquebradas.

“La Secretaría de Salud y Seguridad Social de Dosquebradas, en un operativo del Comité de Mesa Cárnica Departamental, clausuró dos expendios cárnicos por no tener autorización sanitaria. Con apoyo de la Policía de Carabineros, se incautaron 230 kilos de producto cárnico, y la Secretaría realizó su desnaturalización”, agregó Osorio.

A la fecha, en Dosquebradas, se han realizado más de 1.390 visitas de inspección a establecimientos que expenden productos para consumo humano, en cerca de 30 operativos con la Policía y se han tomado más de 50 medidas sanitarias, además, se han decomisado más de 1.200 kilos de carne.