Risaralda: 20 denuncias de presunto abuso sexual de docentes; Personerías piden acciones urgentes

La Personera de Santa Rosa de Cabal, Verónica Ríos, junto con otros personeros, ha escalado una alerta a la Viceprocuraduría General de la Nación con el fin de abordar los presuntos casos de violencia sexual en los entornos escolares por parte de docentes.

Estos casos, señala la personera, no solo se presentan en el municipio de Las Araucarias, sino en otros departamentos, en donde se conocen alrededor de 20 denuncias.

Señala la representante del Ministerio Público en Santa Rosa de Cabal, que son ocho los maestros investigados por presuntos abusos sexuales, no solo en contra de estudiantes, al parecer, las agresiones han escalado a compañeras docentes.

“Están escalando, ya también hay agresiones con las compañeras de trabajo, es decir, no es solamente un tema que vaya en contra de los niños, sino que también se está trasladando a las docentes; nosotros hemos estado haciendo todos los esfuerzos institucionales para denunciar ante quien lo debemos de hacer,” señaló la personera.

Sin embargo, la preocupación por parte de varios personeros del departamento es la falta celeridad en los procesos, al parecer, por parte de la Secretaría de Educación Departamental en la Oficina de Control Interno, lo que conlleva a que varios de estos docentes convivan con la persona que hizo la denuncia.

“Se elevó a la Viceprocuraduría General de la Nación una solicitud para que desde allí se abordaran todos los casos de investigaciones por violencia de tipo sexual que se adelantan en contra de los docentes del departamento de Risaralda, una iniciativa que fue de nuestra personería y que fue acogida por los demás personeros del departamento.”

Manifiesta la personera, que en la localidad, mientras avanzan las investigaciones, han logrado retirar de las Instituciones educativas a algunos docentes con ayuda de los rectores.

“Tenemos demasiadas denuncias y desafortunadamente de docentes que han cometido actos contra varios estudiantes. Son temas muy delicados, no podemos mencionar instituciones educativas, ni nombres, pero es en Santa Rosa y a raíz de que hemos visto falta de celeridad en los procesos frente a estas investigaciones, tomamos la decisión de decirle a la Procuraduría que nos colaborara atendiendo estas situaciones”.

Por último, puntualiza la personera que este es un tema muy complejo, “que mandemos a nuestros niños a estudiar y que sean los mismos docentes quienes estén abusando de nuestros niños, aclarando pues que no es que se esté presentando en todas las instituciones y que tampoco es que lo estén haciendo la mayoría de los docentes.”