Fútbol colombiano: Dimayor anuncia sorpresivos cambios en la programación de la fecha 11
Un juego aplazado y otro reprogramado a raíz del mal estado de los escenarios deportivos.
No cesan los partidos aplazados en el fútbol colombiano. Este miércoles 10 de septiembre, la DIMAYOR informó el aplazamiento de un duelo correspondiente a undécima fecha del campeonato y la consecuente reprogramación de otro compromiso.
DIMAYOR anuncia sorpresivos cambios en la programación de la fecha 11
En un comunicado divulgado a través de redes sociales, la DIMAYOR informó que el partido entre Águilas Doradas e Independiente Medellín no podrá jugarse “por motivos de fuerza mayor”. Recordemos que este duelo estaba programado para el viernes 12 de septiembre a las 6 de la tarde.
Resulta que la Comisión Local de Seguridad de Rionegro prohibió el uso de la tribuna occidental del Estadio Alberto Grisales, debido a que presenta a fallas estructurales. Lo anterior no solo supone “un riesgo para las personas que estén en ese lugar”, sino que también “imposibilita la producción y transmisión del partido”.
Así las cosas, se necesita con urgencia el desmonte de la cubierta occidental para que los aficionados puedan seguir asistiendo al escenario deportivo y la televisión pueda montar sus equipos.
Sumado a lo anterior, Dimayor anunció que a raíz del duelo aplazado, el partido Junior de Barranquilla vs. La Equidad, también programado para el viernes, no se jugará a las 8:10 de la noche, sino a las 7:30 de la noche.
Partidos de la fecha 11 de la Liga Colombiana
Viernes 12 de septiembre
- Junior vs. Equidad / 7:30 de la noche en el Metropolitano
Sábado 13 de septiembre
- Fortaleza vs. América / 2 de la tarde en Techo
- Alianza vs. Millonarios / 4:10 de la tarde en el Armando Maestre
- Once Caldas vs. Envigado / 6:20 de la tarde en Palogrande
- Nacional vs. Bucaramanga / 8:30 de la noche en el Atanasio Girardot
Domingo 14 de septiembre
- Santa Fe vs. Unión Magdalena / 2 de la tarde en El Campín
- Cali vs. Pasto / 4:10 de la tarde en Palmaseca
- Pereira vs. Llaneros / 6:20 de la tarde en el Hernán Ramírez Villegas
- Tolima vs. Chicó / 8:30 de la noche en el Manuel Murillo Toro
