Fútbol colombiano: Dimayor anuncia sorpresivos cambios en la programación de la fecha 11 / Colprensa

No cesan los partidos aplazados en el fútbol colombiano. Este miércoles 10 de septiembre, la DIMAYOR informó el aplazamiento de un duelo correspondiente a undécima fecha del campeonato y la consecuente reprogramación de otro compromiso.

DIMAYOR anuncia sorpresivos cambios en la programación de la fecha 11

En un comunicado divulgado a través de redes sociales, la DIMAYOR informó que el partido entre Águilas Doradas e Independiente Medellín no podrá jugarse “por motivos de fuerza mayor”. Recordemos que este duelo estaba programado para el viernes 12 de septiembre a las 6 de la tarde.

Resulta que la Comisión Local de Seguridad de Rionegro prohibió el uso de la tribuna occidental del Estadio Alberto Grisales, debido a que presenta a fallas estructurales. Lo anterior no solo supone “un riesgo para las personas que estén en ese lugar”, sino que también “imposibilita la producción y transmisión del partido”.

Así las cosas, se necesita con urgencia el desmonte de la cubierta occidental para que los aficionados puedan seguir asistiendo al escenario deportivo y la televisión pueda montar sus equipos.

Sumado a lo anterior, Dimayor anunció que a raíz del duelo aplazado, el partido Junior de Barranquilla vs. La Equidad, también programado para el viernes, no se jugará a las 8:10 de la noche, sino a las 7:30 de la noche.

La 𝐃𝐢𝐯𝐢𝐬𝐢𝐨́𝐧 𝐌𝐚𝐲𝐨𝐫 𝐝𝐞𝐥 𝐅𝐮́𝐭𝐛𝐨𝐥 𝐏𝐫𝐨𝐟𝐞𝐬𝐢𝐨𝐧𝐚𝐥 𝐂𝐨𝐥𝐨𝐦𝐛𝐢𝐚𝐧𝐨 - 𝐃𝐈𝐌𝐀𝐘𝐎𝐑, se permite informar que debido a motivos de fuerza mayor, el partido entre Águilas Doradas e Independiente Medellín, válido por la fecha 11 de la Liga BetPlay… pic.twitter.com/r1FU4o5tP7 — DIMAYOR (@Dimayor) September 10, 2025

Partidos de la fecha 11 de la Liga Colombiana

Viernes 12 de septiembre

Junior vs. Equidad / 7:30 de la noche en el Metropolitano

Sábado 13 de septiembre

Fortaleza vs. América / 2 de la tarde en Techo

Alianza vs. Millonarios / 4:10 de la tarde en el Armando Maestre

Once Caldas vs. Envigado / 6:20 de la tarde en Palogrande

Nacional vs. Bucaramanga / 8:30 de la noche en el Atanasio Girardot

Domingo 14 de septiembre

Santa Fe vs. Unión Magdalena / 2 de la tarde en El Campín

Cali vs. Pasto / 4:10 de la tarde en Palmaseca

Pereira vs. Llaneros / 6:20 de la tarde en el Hernán Ramírez Villegas

Tolima vs. Chicó / 8:30 de la noche en el Manuel Murillo Toro

Recuerde que estos partidos podrá seguirlos por la transmisión de El Fenómeno del Fútbol de Caracol Radio y el minuto a minuto de Caracol Deportes.