Cruzeiro oficializa precontrato con Néiser Villarreal: Cuándo llegaría y por cuántas temporadas

El delantero tumaqueño Néiser Villarreal tiene todo listo para dar el salto al fútbol internacional, más exactamente al fútbol de Brasil. Así lo anunció Cruzeiro, quien reveló que ya tiene un precontrato con el hoy jugador de Millonarios.

Néiser tendría su primera experiencia en el exterior a finales del presente año, una vez terminada su participación en el Mundial Sub-20 de Chile y finalizado su contrato con el equipo bogotano; es decir, se marcharía libre y con su pase en la mano.

“¡Cruzeiro firma precontrato con estrella de la selección colombiana! Cruzeiro firmó un precontrato con Néiser Villareal, máximo goleador y asistente del último Sudamericano Sub-20, por lo que el delantero será parte del plantel cruzeiro a partir de diciembre de 2025. El contrato del prometedor delantero con el club tendrá una vigencia de cinco temporadas", informó el club en sus redes sociales.

Cruzeiro assina pré-contrato com destaque da seleção da Colômbia!



O Cruzeiro firmou um pré-contrato com Néiser Villareal, artilheiro e líder de assistências do último Sul-Americano Sub-20, para que o atacante faça parte do elenco cruzeirense a partir de dezembro de 2025.



O…

Villarreal, que ha disputado más de 20 partidos con Millonarios sin sumar goles como profesional, termina su vínculo con el club en noviembre del presente año. Mucho antes de su brillante participación en el pasado Sudamericano Sub-20, el equipo buscó renovar el contrato con el jugador; no obstante, a pesar de los esfuerzos, nunca se llegó a un acuerdo con su entorno.

Sus números en el Sudamericano de Venezuela

Néiser Villarreal fue la gran figura de la Selección Colombia en el pasado Sudamericano Sub-20 de Venezuela, torneo en el que el combinado nacional logró el cupo al Mundial de Chile. El técnico César Torres decidió ubicar al tumaqueño de 9, brillando el atacante con 8 anotaciones y cuatro asistencias, siendo el máximo anotador del certamen.

A pesar de no haber tenido minutos con Millonarios en el presente semestre, debido a una lesión que sufrió en la rodilla, un esguince de ligamento colateral medial de segundo grado, el cual presentó cuando disputaba un amistoso con la Selección Sub-20 ante Panamá el pasado 37 de julio. A la fecha, este ha sido su último compromiso.