Nova Next Summit 2025: la apuesta de Ibagué para posicionarse como ciudad sostenible en América Latina

El cambio climático, el manejo de residuos y la producción sostenible dejaron de ser asuntos exclusivos de gobiernos centrales o grandes potencias. Cada vez más, las ciudades intermedias se convierten en protagonistas de la acción ambiental.

Por eso, entre el 4 y el 6 de noviembre de 2025, Ibagué será escenario de la Cumbre Glocal NOVA NEXT SUMMIT 2025, un evento que pondrá en el centro de la discusión el papel de los gobiernos locales en la transición hacia un modelo de desarrollo sostenible.

El personaje de la semana en Caracol Radio es el gerente de Ibagué Limpia, Milton Restrepo Ruiz, quien en entrevista con Alfonso Ospina, explicó los objetivos de esta cumbre que espera dejar huella más allá de Colombia y contribuir con propuestas concretas a la agenda global del medio ambiente.

¿Cuál es la nueva apuesta de economía circular de Ibagué?

Lo primero es que Ibagué propondrá ante el Gobierno Nacional la creación de la primera zona franca especializada en economía circular de América Latina, un espacio de 40 hectáreas donde se desarrollarán procesos de transformación, importación y exportación de residuos aprovechables.

“Ya hay interés de empresas europeas y asiáticas que quieren traer tecnología para transformar residuos textiles, plásticos o peligrosos”, aseguró el gerente de Ibagué Limpia.

Asimismo, Restrepo aseguró que uno de los momentos más clave de la cumbre será el pronunciamiento oficial que Ibagué llevará a la COP30 en Brasil. “Los alcaldes también deben ser parte de la solución climática”, dijo Milton Restrepo.

Este pronunciamiento será respaldado por Mercociudades, la OEI y redes de gobiernos locales que buscan incidir desde lo territorial en las decisiones globales sobre sostenibilidad y economía circular.

De igual forma, durante la cumbre se entregarán los Ibagué Startups Europe Awards, un reconocimiento para proyectos de economía circular que puedan ser implementados en la ciudad. Los ganadores contarán con apoyo de la Fundación Finnova, vinculada a la Comisión Europea, para acceder a aceleración y financiación internacional.

La cumbre también buscará promover el rol de las mujeres en la economía circular y rescatar prácticas sostenibles tradicionales. “No hay nada más circular que el tamal tolimense”, señaló Restrepo, al explicar cómo las culturas locales pueden inspirar modelos productivos sostenibles.

Además, se impulsará la creación de redes de mujeres emprendedoras en torno al aprovechamiento de residuos como el mucílago del café, textiles reciclados y subproductos agroindustriales.

Un laboratorio ambiental desde Ibagué

“No podemos seguir siendo el patio trasero de Europa. Somos el jardín de la biodiversidad”, enfatizó Restrepo. Con esta visión, Ibagué busca consolidarse como laboratorio de innovación ambiental, articulando tecnología, economía circular, acción política local y cooperación internacional.

Escuche la entrevista completa a continuación: