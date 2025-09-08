Cumbre Ambiental 2025 en Bogotá: innovación, sostenibilidad y acción en un solo escenario

Líderes y expertos se dan cita en Bogotá para definir acciones frente al cambio climático. | Foto: Cumbre Ambiental

Colombia

La Cumbre Internacional de Sostenibilidad e Innovación Ambiental 2025 comienza este martes 9 de septiembre en el Centro de Convenciones Ágora, en Bogotá. El evento es liderado por la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR), con el apoyo de la Cámara de Comercio de Bogotá, el Banco de Desarrollo de América Latina y El Caribe (CAF) y el Grupo Prisa Media.

“Bienvenidos a esta cita con el conocimiento, la innovación y la sostenibilidad, que será sin duda, el espacio de cocreación más importante del año”, señaló el director general de la CAR, Alfed Ballesteros, al inaugurar el encuentro.

Una agenda para todos

La programación de la Cumbre reúne a estudiantes, investigadores, empresarios, emprendedores y representantes de los sectores público y privado. Entre el 9 y el 11 de septiembre, se desarrollarán:

165 ponencias orales

36 conversatorios

14 paneles internacionales

140 stands corporativos

Más de 100 emprendimientos sostenibles

El evento contará con delegados de al menos 760 entidades de Colombia y América Latina, además de la participación del Reino Unido como país invitado especial.

Espacios gratuitos y abiertos

Todas las actividades —paneles, charlas tipo TED, exposiciones, muestras culturales, artísticas y lúdicas— son abiertas al público y de acceso gratuito, previa inscripción en la página oficial.

El director de la CAR destacó el trabajo conjunto con la Cámara de Comercio de Bogotá: “Tras un ejercicio de construcción colectiva, que ha contado con el apoyo de la CCB, de expertos y académicos, logramos hacer posible esta cumbre que se convierte, sin duda, en la cita más importante del año en sostenibilidad ambiental”.