Cumbre Ambiental 2025 en Bogotá: innovación, sostenibilidad y acción en un solo escenario
Con más de 20 mil inscritos y representantes de 32 países, inicia en Bogotá la Cumbre Ambiental 2025, un encuentro abierto y gratuito que busca pasar del discurso a la acción frente a los desafíos ambientales.
Colombia
La Cumbre Internacional de Sostenibilidad e Innovación Ambiental 2025 comienza este martes 9 de septiembre en el Centro de Convenciones Ágora, en Bogotá. El evento es liderado por la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR), con el apoyo de la Cámara de Comercio de Bogotá, el Banco de Desarrollo de América Latina y El Caribe (CAF) y el Grupo Prisa Media.
“Bienvenidos a esta cita con el conocimiento, la innovación y la sostenibilidad, que será sin duda, el espacio de cocreación más importante del año”, señaló el director general de la CAR, Alfed Ballesteros, al inaugurar el encuentro.
Una agenda para todos
La programación de la Cumbre reúne a estudiantes, investigadores, empresarios, emprendedores y representantes de los sectores público y privado. Entre el 9 y el 11 de septiembre, se desarrollarán:
- 165 ponencias orales
- 36 conversatorios
- 14 paneles internacionales
- 140 stands corporativos
- Más de 100 emprendimientos sostenibles
El evento contará con delegados de al menos 760 entidades de Colombia y América Latina, además de la participación del Reino Unido como país invitado especial.
Espacios gratuitos y abiertos
Todas las actividades —paneles, charlas tipo TED, exposiciones, muestras culturales, artísticas y lúdicas— son abiertas al público y de acceso gratuito, previa inscripción en la página oficial.
El director de la CAR destacó el trabajo conjunto con la Cámara de Comercio de Bogotá: “Tras un ejercicio de construcción colectiva, que ha contado con el apoyo de la CCB, de expertos y académicos, logramos hacer posible esta cumbre que se convierte, sin duda, en la cita más importante del año en sostenibilidad ambiental”.