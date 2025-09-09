Cumbre Internacional de Sostenibilidad: se llevarán propuestas en materia ambiental al congreso

A partir de este miércoles inicia la Cumbre de Sostenibilidad e Innovación Ambiental, un espacio promovido por la Corporación Autónoma de Cundinamarca, la Cámara de Comercio de Bogotá, Prisa Media, y que cuenta con más de 40 países invitados, más de 20.000 asistentes de 32 países, 14 paneles internacionales y 36 conversatorios en los que surgirán propuestas en torno a proyectos en beneficio del medio ambiente y las comunidades.

El Director de la Corporación Autónoma de Cundinamarca, Alfred Ballesteros, informó que el objetivo de la cumbre es generar estrategias para proteger los páramos.

“Queremos proponerles a los integrantes de las comisiones quintas de Senado y Cámara que nos reciban unas propuestas de modificaciones normativas o de leyes que esperamos construir con ustedes en el marco de los debates y de los encuentros académicos en estos tres días. Propuestas como que tengamos una política especial para adquisición de predios en áreas de páramo y en zonas de importancia ambiental”, indicó el directo de la CAR.

En la Cumbre se realizarán 3 ruedas de negocios, escenarios en los que se plantea una hoja de ruta para los empresarios para apostarle a las ideas de inversión para realizar proyectos ambientales.