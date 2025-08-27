Sostenibilidad

Somos Sostenibles 2025: el encuentro que impulsa los negocios y el turismo responsable en Bogotá

La tercera edición del encuentro convocado por la CCB, y que este año integra a Vitritur, se enfocará en temas clave como la gobernanza para la seguridad hídrica y la transición energética para la descarbonización.

Se trata de un encuentro diseñado para pequeñas, medianas y grandes empresas interesados en incorporar buenas prácticas en sostenibilidad. Emprendedores, academia y sociedad civil también están invitadas. | Foto: Getty Images

Se trata de un encuentro diseñado para pequeñas, medianas y grandes empresas interesados en incorporar buenas prácticas en sostenibilidad. Emprendedores, academia y sociedad civil también están invitadas. | Foto: Getty Images / Cecilie_Arcurs

La Cámara de Comercio de Bogotá (CCB) anunció la tercera edición del Foro Somos Sostenibles, que se llevará a cabo del 9 al 11 de septiembre de 2025 en el Centro de Convenciones Ágora. El evento hace parte de la Cumbre Internacional de Sostenibilidad e Innovación Ambiental y busca fortalecer el compromiso empresarial con la sostenibilidad económica, social y ambiental.

Según informó la entidad, el encuentro reunirá este año a representantes del sector privado, la academia, entidades públicas y organizaciones sociales para compartir experiencias y estrategias en torno a la gestión climática, la inclusión social y la innovación empresarial. Eso, a través de espacios como paneles, talleres y conferencias que buscan compartir buenas prácticas y consolidar alianzas orientadas al desarrollo sostenible.

Una agenda para la sostenibilidad empresarial

Gabriel Serber, vicepresidente de Compromiso Social y Desarrollo Sustentable de Arcos Dorados, Michel Boutsen de la Asociación de Jardines Botánicos de Colombia y Gustavo A. Cabrera Rodriguez, D.G. de Seguimiento a Acciones de Desarrollo Sostenible – Sector Aeroespacial, son algunos de los invitados. | Foto: Cortesía

Para ese fin, la programación abordará temáticas como economía circular, producción y consumo responsable, liderazgo sostenible, equidad de género y competitividad empresarial. Además, se desarrollará una muestra de negocios verdes que exhibirá productos de moda circular, cosmética eco amigable, empaques biodegradables y soluciones tecnológicas para la gestión ambiental.

En paralelo al foro, se realizará la cuarta edición de la feria turística Vitritur, dedicada a visibilizar la oferta de Cundinamarca en ecoturismo, gastronomía y cultura. Con la participación de 80 expositores, el encuentro incluirá una rueda de negocios que conectará la oferta regional con compradores nacionales, impulsando un turismo sostenible e inclusivo.

De acuerdo con la CCB, ambos eventos forman parte de una estrategia de largo plazo para integrar la sostenibilidad en el tejido empresarial y territorial. En este sentido, la articulación de actores permitirá avanzar hacia entornos productivos más resilientes y conscientes del impacto social y ambiental.

