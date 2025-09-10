Cali

Cayó jefe logístico de disidencias de FARC en Buenaventura durante operativo policial

El presunto integrante de la columna Wilson González, coordinaba el transporte de armas y suministros para el grupo armado ilegal en el Valle

Fue capturado Luis Fernando Herrera, señalado como el encargado de la logística de la columna Wilson González, perteneciente a la disidencia de las FARC, Jaime Martínez. El operativo policial se llevó a cabo en el sector del Bajo Calima, zona rural de Buenaventura, Valle del Cauca.

Según las autoridades, Herrera era responsable de coordinar el transporte y suministro de material bélico y logístico desde el casco urbano de Buenaventura hacia los campamentos del grupo armado ilegal.

“Estas acciones logísticas eran fundamentales para mantener el abastecimiento y movilidad del grupo armado, especialmente en zonas rurales del departamento”, señaló la Policía del Valle.

Durante el procedimiento, incautaron una pistola, un proveedor y 17 cartuchos calibre 9 mm, elementos que, según el coronel Gustavo Chaparro, comandante de la Policía de Buenaventura, eran utilizados para fortalecer las actividades armadas y delictivas de la organización.

Tras su captura, Herrera fue puesto a disposición de la Fiscalía General de la Nación, y en audiencias concentradas, un juez de control de garantías le dictó medida de aseguramiento intramural por el delito de porte ilegal de armas de fuego.

