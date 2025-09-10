Cinco vallecaucanos en Mundial de Patinaje de Velocidad en China
Colombia quiere mantener su estatus mundial
La Selección Colombia de Patinaje de Velocidad ya se encuentra en Beidaihe, China, para disputar el Campeonato Mundial que se desarrollará del 13 al 21 de septiembre. Dentro de la delegación de 32 atletas, el Valle del Cauca aporta siete deportistas, consolidándose como una de las ligas con mayor representación nacional.
Más información
Tras una preparación de dos meses en el patinódromo mundialista de Guarne (Antioquia), los vallecaucanos llegan en gran forma y con la ilusión de aportar medallas al país.
Los representantes del Valle del Cauca
- Damas juveniles velocidad
- Gisell Alejandra Caicedo Arango
- Dairy Charith Londoño Cárdenas
- Damas juveniles fondo
- Sara Sofía Portela Lerma
- Damas mayores velocidad
- Kollin Andrea Castro Mosquera
- Damas mayores fondo
- Yicel Camila Giraldo Vásquez
A estos nombres se suman otros dos patinadores vallecaucanos de gran proyección, completando la cuota de siete representantes regionales en la cita mundialista.
Protagonismo vallecaucano
La liga del Valle se ha caracterizado por ser semillero de grandes talentos del patinaje colombiano, y este Mundial no es la excepción. Entre ellos destaca Kollin Castro, figura en los II Juegos Panamericanos Junior Asunción 2025, donde conquistó tres oros y aseguró su cupo a los Juegos Panamericanos Lima 2027.Asimismo, Yicel Camila Giraldo brilló con dos oros en las justas juveniles, consolidándose como una de las cartas fuertes en pruebas de fondo.