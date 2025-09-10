Cinco vallecaucanos en Mundial de Patinaje de Velocidad en China

La Selección Colombia de Patinaje de Velocidad ya se encuentra en Beidaihe, China, para disputar el Campeonato Mundial que se desarrollará del 13 al 21 de septiembre. Dentro de la delegación de 32 atletas, el Valle del Cauca aporta siete deportistas, consolidándose como una de las ligas con mayor representación nacional.

Tras una preparación de dos meses en el patinódromo mundialista de Guarne (Antioquia), los vallecaucanos llegan en gran forma y con la ilusión de aportar medallas al país.

Los representantes del Valle del Cauca

Damas juveniles velocidad

Gisell Alejandra Caicedo Arango



Dairy Charith Londoño Cárdenas

Damas juveniles fondo

Sara Sofía Portela Lerma

Damas mayores velocidad

Kollin Andrea Castro Mosquera

Damas mayores fondo

Yicel Camila Giraldo Vásquez

A estos nombres se suman otros dos patinadores vallecaucanos de gran proyección, completando la cuota de siete representantes regionales en la cita mundialista.

Protagonismo vallecaucano

La liga del Valle se ha caracterizado por ser semillero de grandes talentos del patinaje colombiano, y este Mundial no es la excepción. Entre ellos destaca Kollin Castro, figura en los II Juegos Panamericanos Junior Asunción 2025, donde conquistó tres oros y aseguró su cupo a los Juegos Panamericanos Lima 2027.Asimismo, Yicel Camila Giraldo brilló con dos oros en las justas juveniles, consolidándose como una de las cartas fuertes en pruebas de fondo.