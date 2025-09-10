¿Cuándo es el desfile de carrozas en la Feria Bonita de Bucaramanga?: Inicio de recorrido

El pasado 5 de septiembre comenzó una nueva edición de la Feria Bonita de Bucaramanga. En esta oportunidad, los ciudadanos y los visitantes podrán disfrutar de más de 70 actividades que se llevarán a cabo durante los diez días del evento en la capital de Santander.

Algunos de los eventos más destacados de la Feria Bonita son los conciertos que se llevan a cabo en diferentes puntos de la ciudad con la presencia de cantantes como Yeison Jiménez, Sergio Vargas, Grupo Niche o Heredero. Asimismo, las autoridades decidieron extender el horario de rumba hasta las 4:00 de la mañana. Esta medida tendrá lugar hasta el 22 de septiembre.

Los interesados podrán asistir a cada uno de ellos de forma gratuita. Sin embargo, es necesario tener una boleta para ingresar a algunos de ellos con tal de controlar el aforo. Asimismo, hay otros como el desfile de carrozas, también conocido como el Desfile de Los Pico de Oro, en los que la entrada es libre para disfrutar el paso de estos vehículos por las calles de la “ciudad bonita”.

¿Cuándo será el desfile de las carrozas?

Para esta edición, el desfile de las carrozas se llevará a cabo este sábado 13 de septiembre en Bucaramanga con la participación de 10 carrozas: siete de ellas rendirán homenaje a las provincias que componen el departamento de Santander. Mientras que las otras tres harán referencia a temáticas festivas.

Cada una de ellas contarán con diseños innovadores, figuras animadas y sonidos propios. Además, tendrán como tema central las leyendas y mitos santandereanos. Uno de ellos, es el de la Laguna de Ortices, cerca del municipio de Málaga, donde se dice que una adulta mayor y una serpiente protegían el agua de forma natural.

Otra de las novedades de este desfile es el regreso de las reinas, quienes acompañarán el paso de las carrozas, de grandes esculturas y adornadas al estilo Disney. Estas contaron con el diseño de más de 40 artistas, incluyendo internacionales, procedentes de regiones como la provincia de García Rovira y del área metropolitana de Bucaramanga.

¿Cómo será el recorrido del desfile de carrozas?

El desfile de carrozas comenzará a partir de las 12:00 del mediodía. A diferencia de otras ediciones, esta vez partirá desde el Parque de los Niños en un recorrido que tomará vías de Bucaramanga como la Carrera 27 y Calle 56 antes de terminar en la Puerta del Sol hacia las 8:00 de la noche.

En medio de ese trayecto, los ciudadanos podrán salir a los puntos por donde pasarán las carrozas. Asimismo, las vías anteriormente mencionadas estarán cerradas durante este sábado para apreciar el desfile en los andenes debidamente habilitadas.

¿Qué otros eventos se celebrarán en la Feria Bonita?

Para el 12 de septiembre se celebrará el Bucararock en la Plaza Cívica Luis Carlos Galán con la presencia de bandas como Dr. Krápula o 1280 Almas. Al día siguiente, será la presentación de Silvestre Dangond en el Estadio Américo Montanini.

Entretanto, la Feria Ganadera tendrá lugar entre el 12 y el 21 de septiembre en el Centro de Exposiciones Cenfer. Mientras que el domingo 14 se desarrollará la edición 17 del desfile de autos clásicos y antiguos, así como la número 20 del desfile de motos de alto cilindraje.