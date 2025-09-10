Concurso de notarios: ¿por qué se canceló y que se sabe de nuevas fechas oficiales de mérito y abierto?

En las últimas horas, el Consejo Superior de la Carrera Notarial (CSCN) suspendió el cronograma del concurso de méritos para el nombramiento de notariado en propiedad e ingreso a la carrera notarial 2024, 2025 y 2026.

Esta decisión se da tras las advertencias de la Procuraduría General de la Nación (PGN) sobre presuntas irregularidades que podrían comprometer el principio de legalidad y transparencia del concurso público. La PGN cuestionó el concurso, argumentando que el cronograma establecido no permitía a los aspirantes realizar reclamaciones oportunas sobre la prueba de conocimientos, la entrevista o la lista de admitidos, violando así el debido proceso.

El presidente Gustavo Petro también denunció posibles actos de corrupción, alegando que terceros podrían estar ofreciendo sobornos para obtener un puesto. Según el mandatario, “cobran mil millones por cupo y son 700 y preciso, antes de elecciones. Los actuales notarios no fueron en su inmensa mayoría puestos por mi, pero no me interesa echarlos y menos propiciar una inmensa olla de corrupción".

Esta denuncia fue remitida al Ministerio de Justicia, que a su vez la presentó a la fiscal General de la Nación para una investigación penal.

Las razones detrás de la suspensión del concurso de méritos

La Procuraduría advirtió que, debido a las restricciones de los acuerdos, los participantes del concurso notarial no pueden apelar las decisiones sobre admisición, calificaciones de pruebas y entrevistas, lo que vulnera su derecho a la defensa. Además, el Consejo Superior de Carrera Notarial, al definir que se puede cuestionar, podría estar limitando el acceso a la justicia y restringiendo la posibilidad de debatir las decisiones del operador.

Además, la pérdida de vigencia del Acuerdo 001 de 2024 implica que no existen fechas oficiales para el concurso notarial. Sobre este último punto, César Lorduy, expresidente del Consejo Nacional Electoral (CNE) advirtió que desde el 3 de septiembre la PNG le informó al Supernotariado que al 8 de septiembre no existían fechas oficiales para el concurso de méritos público y abierto para el nombramiento de notarios en propiedad e ingreso a la carrera notarial.

La Procuraduría requirió fechas, documentos, copias de varios actos de delegación, entre otros. También pidió publicar inmediatamente el requerimiento en el oficio remitido de manera inmediata en el enlace del procedimiento de selección en la plataforma SECOP II.

¿Hay nuevas fechas oficiales de mérito y abierto?

Este concurso era el primero convocado desde hace una década, ya que desde el 2015 no se realizaba un proceso para nombrar notarios en propiedad. La Universidad Libre fue la institución educativa elegida como operador logístico del concurso que buscaba ofertar cerca de 300 vacantes en las 920 notarías que operan en el país.

Conviene mencionar que, el Ministerio de Educación también ordenó una visita preventiva a la universidad con el fin de verificar el cumplimiento de los reglamentos institucionales, la Ley y la Constitución. Además, envió un requerimiento para que se pronuncie sobre los hechos relacionados con el concurso público de méritos para el nombramiento de notarios.

De acuerdo con las declaraciones del ministro de Justicia, Eduardo Montealegra, la Procuraduría, la Superintendencia de Notariado y Registro y el Ministerio de Educación integrarán un plan de auditoría integral, que determinará si el concurso puede reanudarse con modificaciones o si se requiere un rediseño total del sistema de selección.

Según el documento oficial que emitió el Consejo Superior de la Carrera Notarial este martes, 9 de septiembre, el cronograma del concurso de méritos se suspenderá “por el termino de quince (15) días”, mientras se resuelve su viabilidad.