Procuraduría solicita suspender concurso para nombramiento de notarios por irregularidades

JUSTICIA

La Procuraduría General solicitó al superintendente de Notariado y Registro, Roosvelt Rodríguez Rengifo, evaluar la posibilidad de suspender el contrato para adelantar el concurso de méritos público y abierto para el nombramiento de notarios en propiedad e ingreso a carrera.

A través de una comunicación enviada con sentido de urgencia, el ente de control sostuvo que a la fecha no ha recibido respuesta a las inquietudes planteadas el pasado 3 de septiembre de 2025.

Las tres irregularidades del proceso

El procurador delegado Marcio Melgosa hizo énfasis en aspectos que podrían vulnerar la legalidad del proceso. De hecho, el Ministerio Público tuvo acceso a las convocatorias de algunas sesiones del Consejo Superior de Carrera Notarial y en ellas observó posibles violaciones al debido proceso e incumplimientos al principio de legalidad.

El primero de ellos tiene que ver con una posible vulneración del derecho fundamental al debido proceso para quienes están inscritos dentro del concurso, teniendo en cuenta que se les niega la posibilidad de interponer recursos tras las decisiones que se adopten en este.

El segundo de los aspectos que llama la atención para la Procuraduría General de la Nación tiene que ver con la indebida convocatoria de las sesiones del Consejo Superior de Carrera Notarial, esto teniendo en cuenta que se hicieron por fuera de los términos que establece el acuerdo que las regula además de no incluirse el orden del día.

Por último, llama la atención del ente de control que el cronograma sobre el que se sustenta la inscripción de los participantes y que deriva finalmente en la lista de elegibles se hizo con base en un acuerdo que ha sido derogado por uno del año 2025. Esto podría afectar la legalidad del proceso.

La Procuraduría requirió información que incluye fechas, documentos, copias de varios actos de delegación, entre otros, la cual debe ser enviada en máximo dos días hábiles para su estudio y análisis; y, de manera simultánea, pidió publicar inmediatamente el requerimiento en el oficio remitido de manera inmediata en el enlace del procedimiento de selección en la plataforma SECOP II.