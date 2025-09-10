Concurso Notarial 2025: suspendido por posibles actos de corrupción y fallas en el debido proceso

Trabajador de una notaría poniendo un sello a un documento / Foto: GettyImages / djedzura

Tras la suspensión del concurso de méritos para la designación de notarios en el país, el Gobierno se comprometió a hacer una minuciosa evaluación de las advertencias que se hicieron para “tomar las decisiones que garanticen el debido proceso de los aspirantes”.

La suspensión implica la paralización inmediata de todas las fases del concurso, dejando a cerca de 5.800 aspirantes en una situación de incertidumbre.

El ministro de Justicia, Eduardo Montealegre señaló que las irregularidades detectadas ya son materia de investigación por parte de la Fiscalía.

“El concurso de notarios ha tenido dos críticas. Uno, por violación al principio de transparencia. Otra, por violación a las garantías constitucionales del debido proceso. El señor presidente de la República hizo una denuncia muy fuerte en el sentido de que terceras personas podrían estar incurriendo en graves actos de corrupción, ofreciendo dinero para conseguir un cupo en el concurso de notarios. A esta denuncia del presidente ya el Ministerio de Justicia dio una respuesta poniendo en conocimiento de la Fiscal General de la Nación (...) luego ya tenemos una investigación penal en curso que debe adelantar y llevar hasta sus últimas consecuencias”, explicó el ministro Montealegre.

La Procuraduría, la Superintendencia de Notariado y Registro y el Ministerio de Educación participarán en la elaboración de un plan de auditoría integral. Este plan determinará si el concurso puede reanudarse con modificaciones o si se requiere un rediseño total del sistema de selección.