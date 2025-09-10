Consejo Superior de Carrera Notarial definirá futuro del concurso, tras alertas por irregularidades
El Ministerio Publico solicitó la suspensión del concurso por posibles violaciones al debido proceso e incumplimientos al principio de legalidad.
El Superintendente de Notariado y Registro, Roosvelt Rodríguez, anunció que la decisión sobre la posible suspensión del concurso para el nombramiento de notarios ha sido remitida al Consejo Superior de Carrera Notarial, tras las alertas de la Procuraduría sobre presuntas irregularidades en el proceso.
“Con el señor Ministro de Justicia hemos tenido una larga conversación y al final se ha concluido sobre la necesidad de convocar al Consejo Superior de Carrera Notarial para que decida el asunto como quiera que la competencia le corresponde a ese organismo”, afirmó Rodríguez en medio de la sesión extraordinaria del Consejo liderada por el ministro Eduardo Montealegre.
Las tres irregularidades del proceso
El procurador delegado Marcio Melgosa hizo énfasis en aspectos que podrían vulnerar la legalidad del proceso. De hecho, el Ministerio Público tuvo acceso a las convocatorias de algunas sesiones del Consejo Superior de Carrera Notarial y en ellas observó posibles violaciones al debido proceso e incumplimientos al principio de legalidad.
- El primero de ellos tiene que ver con una posible vulneración del derecho fundamental al debido proceso para quienes están inscritos dentro del concurso, teniendo en cuenta que se les niega la posibilidad de interponer recursos tras las decisiones que se adopten en este.
- El segundo de los aspectos que llama la atención para la Procuraduría General de la Nación tiene que ver con la indebida convocatoria de las sesiones del Consejo Superior de Carrera Notarial, esto teniendo en cuenta que se hicieron por fuera de los términos que establece el acuerdo que las regula además de no incluirse el orden del día.
- Por último, llama la atención del ente de control que el cronograma sobre el que se sustenta la inscripción de los participantes y que deriva finalmente en la lista de elegibles se hizo con base en un acuerdo que ha sido derogado por uno del año 2025. Esto podría afectar la legalidad del proceso.