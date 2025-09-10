Consejo Superior de Carrera Notarial definirá futuro del concurso, tras alertas por irregularidades

El Superintendente de Notariado y Registro, Roosvelt Rodríguez, anunció que la decisión sobre la posible suspensión del concurso para el nombramiento de notarios ha sido remitida al Consejo Superior de Carrera Notarial, tras las alertas de la Procuraduría sobre presuntas irregularidades en el proceso.

“Con el señor Ministro de Justicia hemos tenido una larga conversación y al final se ha concluido sobre la necesidad de convocar al Consejo Superior de Carrera Notarial para que decida el asunto como quiera que la competencia le corresponde a ese organismo”, afirmó Rodríguez en medio de la sesión extraordinaria del Consejo liderada por el ministro Eduardo Montealegre.

El Ministerio Publico solicitó la suspensión del concurso por posibles violaciones al debido proceso e incumplimientos al principio de legalidad.

Las tres irregularidades del proceso

El procurador delegado Marcio Melgosa hizo énfasis en aspectos que podrían vulnerar la legalidad del proceso. De hecho, el Ministerio Público tuvo acceso a las convocatorias de algunas sesiones del Consejo Superior de Carrera Notarial y en ellas observó posibles violaciones al debido proceso e incumplimientos al principio de legalidad.